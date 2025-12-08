میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر به‌دلیل پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا خبر داد.
تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اظهار کرد: براساس گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با موافقت استاندار، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش این مراکز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

علیرضا حیدری با تأکید بر اینکه هدف از این تصمیم، قطع چرخه شیوع آنفلوآنزای ویژه در میان کودکان است، افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها طبق روال معمول برقرار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها، برای کنترل هرچه بهتر بیماری همکاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران همچنین اعلام کرد: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیش‌دبستانی و مهدکودک می‌توانند روز سه‌شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند. مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز با موافقت مدیر مجموعه خود می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

