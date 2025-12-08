تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اظهار کرد: براساس گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با موافقت استاندار، مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش این مراکز بهصورت غیرحضوری انجام میشود.
علیرضا حیدری با تأکید بر اینکه هدف از این تصمیم، قطع چرخه شیوع آنفلوآنزای ویژه در میان کودکان است، افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاهها طبق روال معمول برقرار خواهد بود.
وی از شهروندان خواست با رعایت توصیههای بهداشتی، استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها، برای کنترل هرچه بهتر بیماری همکاری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران همچنین اعلام کرد: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیشدبستانی و مهدکودک میتوانند روز سهشنبه بهصورت دورکاری فعالیت کنند. مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز با موافقت مدیر مجموعه خود میتوانند از دورکاری استفاده کنند.