تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر به‌دلیل پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا خبر داد.

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اظهار کرد: براساس گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده و با موافقت استاندار، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش این مراکز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

علیرضا حیدری با تأکید بر اینکه هدف از این تصمیم، قطع چرخه شیوع آنفلوآنزای ویژه در میان کودکان است، افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها طبق روال معمول برقرار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها، برای کنترل هرچه بهتر بیماری همکاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران همچنین اعلام کرد: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیش‌دبستانی و مهدکودک می‌توانند روز سه‌شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند. مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز با موافقت مدیر مجموعه خود می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.