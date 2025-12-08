میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیفیت عکس کارت ملی بهتر می‌شود!

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: کیفیت عکس‌های کارت ملی مناسب نیست و اصلاحاتی برای بهبود آن در دفاتر پیشخوان در حال اجراست.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۶۵
| |
2087 بازدید

کیفیت عکس کارت ملی بهتر می‌شود!

به گزارش تابناک، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به انتقادهای موجود درباره کیفیت عکس‌های درج‌شده در کارت‌های ملی هوشمند، اعلام کرد: قبلاً هم عرض کردم که ما نیز معتقدیم عکس‌ها در بسیاری موارد مناسب و استاندارد نیستند، و در طراحی‌های انجام‌شده از ابتدا دقت کافی لحاظ نشده است.

وی افزود که سازمان ثبت احوال در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف کارت ملی از جمله عکس کارت است. کارگر درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌ها گفت: در برخی دفاتر پیشخوان، دقت لازم در گرفتن عکس از چهره متقاضیان رعایت نمی‌شود و این موضوع کیفیت نهایی کارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: برای رفع این مشکل، چند ماه پیش بخشنامه‌ای صادر شده است. طبق این بخشنامه، تمام دفاتر پیشخوان ملزم هستند یک مانیتور در مقابل متقاضی قرار دهند تا فرد بتواند عکس خود را پیش از ارسال، مشاهده و تأیید کند. تنها پس از تأیید متقاضی، عکس برای صدور کارت ملی ارسال خواهد شد.

کارگر ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه و تغییرات در طراحی کارت ملی، کیفیت نهایی کارت‌ها و رضایت مردم افزایش یابد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ثبت احوال کارت ملی کارت ملی هوشمند عکس کارت ملی کیفیت عکس متقضایان
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان عمر شناسنامه‌های قرمز رنگ/ نوستالژی انتخاباتی، ساقط از اعتبار
کارت ملی مجازی در راه/نوزادان صاحب کارت ملی
آغاز صدور شناسنامه الکترونیک با اولویت نوزادان
مدارک شناسایی دیجیتالی می‌شود
تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی
تغییرات جدید و عجیب در کارت ملی خبرساز شد
۱۱ میلیون نفر در انتظار صدور کارت ملی هوشمند
ده میلیون نفر کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند
صدور کارت‌های هوشمند ملی به کجا رسید؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dpl
tabnak.ir/005dpl