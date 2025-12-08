میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله نماینده مجلس به مردم بخاطر گرانی دلار

امیرحسین ثابتی نماینده جوان مجلس که سال گذشته به بهانه افزایش نرخ دلار همه تلاشش را کرد عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد برکنار شود حالا حرف خود را پس گرفته و می گوید همتی دلیل افزایش قیمت دلار نبود؛ یکی از دلایل افزایش قیمت دلار بود!
حمله نماینده مجلس به مردم بخاطر گرانی دلار

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴؛ این نماینده مجلس نوشته است هیچ گاه نگفته اگر همتی برود دلار ارزان می‌شود، چون مشکل دلار ۱۰ دلیل دیگر هم دارد!

ثابتی البته نگفته که چرا در زمان استیضاح همتی سخنی از ۱۰ دلیل دیگر گرانی دلار به زبان نیاورده و صرفا همتی را به عنوان مقصر قیمت دلار معرفی کرده است در حالی که امروز دلار به نسبت روز استیضاح همتی ۳۰ هزار تومان گران شدن و رئیس بانک مرکزی همان کسی است که در زمان همتی مسئولیت را بر عهده داشته است.

او به عقب نشینی بسنده نکرده و پا را یک گام فراتر نهاده و به طور ضمنی مردم را مقصر قیمت دلار معرفی کرده است.

او نوشته است:مردم باید حواسشان را جمع میکردند تا به کسی رای ندهند که میگفت هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و نمیشود موقع انتخابات به نسخه اصلی گرانی و تورم رای بدهید و حالا بگویید چرا همه چیز گران شد.

نماینده مجلس امیرحسین ثابتی همتی استیضاح گرانی دلار رئیس بانک مرکزی
