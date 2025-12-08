میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس آذربایجان غربی فردا غیرحضوری شد

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدارس آذربایجان غربی فردا غیرحضوری شد

به گزارش تابناک؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:رعایت اصول بهداشتی بسیار مهم و ضروری بوده و تا حد امکان از حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته خودداری کرده و استفاده از ماسک در صورت حضور در این مکان‌ها توصیه می‌شود. پرهیز از تماس نزدیک با افراد مشکوک ضروری بوده و شست‌وشوی مکرر دست‌ها، مهم‌ترین اقدام پیشگیری‌کننده است. علائمی مانند تب، سرفه، ضعف عمومی، خستگی شدید، درد عضلانی، آبریزش بینی، تنگی نفس و در برخی موارد تهوع، استفراغ و اسهال از نشانه‌های شایع این بیماری است. مصرف مایعات فراوان به‌ویژه نوشیدنی‌های گرم و نیز میوه‌ها و سبزیجات تازه توصیه می‌شود. گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی و ریوی، نارسایی کلیه و …، افراد دارای نقص ایمنی و همچنین کارکنان حوزه بهداشت و درمان بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا و بروز عوارض شدید آنفلوانزا هستند. اگر شهروندان علائم بیماری را در خود مشاهده کردند، حتماً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده و از خوددرمانی به‌طور جدی پرهیز شود.

