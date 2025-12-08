میلی صفحه خبر لوگو بالا
پایدارتر شدن شرایط جسمی رضا امیرخانی

روابط عمومی بیمارستان کسری در اطلاعیه‌ای ضمن تشریح آخرین وضعیت جسمی رضا امیرخانی، از پایدارتر شدن شرایط او خبر داد.
به گزارش تابناک، رضا امیرخانی، نویسنده سرشناس کشور، پس از سقوط از پاراگلایدر در بیمارستان کسری بستری و تحت درمان است. روابط عمومی بیمارستان کسری در اطلاعیه‌ای راجع به شرایط جسمی این نویسنده بیشتر توضیح داد و نوشت:

طبق ارزیابی تیم پزشکی؛ حال عمومی آقای رضا امیرخانی در روز دوشنبه، ۱۷ آذرماه، که در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر هستند، نسبت به روز گذشته تا حدی پایدارتر شده است.

ایشان همچنان با برخی مشکلات سیستمیک مواجه هستند و اقدامات درمانی مرتبط نیز در حال انجام است.

به درخواست خانواده ایشان ملاقات تا اطلاع ثانوی ممنوع است؛ لذا خواهشمند است برای حفظ آرامش بیمار و تداوم روند درمان از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

این اطلاعیه پس از انجام دو عمل جراحی که روز ۱۵ آذرماه انجام شد، منتشر شده است. اول عمل "تراکئوستومی" که ایجاد یک راه هوایی پایدار و قابل کنترل و امن از طریق نای است. دوم؛ تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن.

رضا امیرخانی ملاقات بیمارستان کسری عمل جراحی تحت درمان
