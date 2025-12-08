لیونل مسی موفق شد قهرمانی در لیگ آمریکا را هم به ویترین پرافتخار و پر زرق و برق خود اضافه کند. کریستیانو رونالدو هم در ۴۰ سالگی همچنان در اوج است و هدف بزرگ خود یعنی رسیدن به رکورد خارق‌العاده ۱۰۰۰ گل را دنبال می‌کند.

جادوی مسی با توپ و نلبوغ ذاتی او در تمام این سال‌ها در حالی بوده که در مقام مقایسه، بسیاری کریستیانو رونالدو را نماد اراده و تلاش می‌دانند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو قطبی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در دو دهه گذشته، جذاب‌ترین و مهیج‌ترین اتفاق مستمر و بدون توقف برای میلیون‌ها علاقه‌مند و عاشق فوتبال در سراسر دنیا بوده و البته همچنان هست.

حتی حالا که مسی در ۳۸ سالگی و رونالدو در ۴۰ سالگی قرار دارند، اما اشتیاق و کیفیت تمام نشدنی این دو فوق ستاره، جهانِ فوتبال را به وجد می‌آورد. هرچند مسی و رونالدو از سطح اول فوتبال اروپا دور هستند، اما کارهایی که انجام می‌دهند، همچنان شگفت‌انگیز است. دو اسطوره‌ای که جزو عناصر اصلی تیم‌های باشگاهی و ملی‌شان هستند و پس از سال‌هایی که در کانون توجه بودند، حالا هم نگاه رسانه‌ها و هواداران را به خود معطوف می‌کنند؛ حتی در آمریکا یا عربستان.

کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین، بازهم جام برد. او در ۲۰ سال گذشته حتی از باشگاه‌های بزرگ هم بیشتر جام برده است. لئو موفق شد با اینتر میامی قهرمان «لیگ MLS» شود. بدین ترتیب تعداد جام‌های او به عدد ۴۷ رسید؛ عددی خاص، ویژه و بی‌سابقه از حیث موفقیت فردی در تاریخ ورزش. بیش از ۲۰ سال پیش (سال ۲۰۰۴) دوران حرفه‌ای مسی آغاز شد و در تمام این سال‌ها، تیم‌های بزرگ اروپایی به افتخارات و جام‌های متعددی دست یافته‌اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند از نظر تعداد جام‌های کسب‌شده با این فوق‌ستاره برابری کنند. بر اساس آمار ارائه‌شده از اسپورت، پس از مسی که با ۴۷ عنوان در صدر قرار دارد، بایرن مونیخ با ۴۲ جام، پاری‌سن‌ ژرمن با ۴۱ جام و بارسلونا با ۴۰ جام در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.

قهرمانی اینتر میامی در «MLS» فصل ۲۰۲۵ چهارمین عنوان مسی با این باشگاه آمریکایی و البته مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. این جام نه تنها برای مسی و یارانش از ارزش خاصی برخوردار است، بلکه نخستین قهرمانی بزرگ باشگاه آمریکایی محسوب می‌شود که مالک آن دیوید بکام، چهره محبوب و ستاره سال‌های پیش انگلیس و منچستریونایتد است. در این میان، پس از قهرمانی اینترمیامی در «MLS»، صحنه‌ای خلق شد که بسیاری از آن یک برداشت مشترک داشتند؛ اینکه بکام و مسی چنین موفقیتی را تصویر کرده بودند و می‌دانستند که رویای‌شان در آمریکا هم محقق می‌شود. پس از سوت پایان بازی اینتر میامی مقابل ونکوور که با پیروزی ۳ بر یک و قهرمانی همراه شد، دوربین‌ها روی بکام و مسی متمرکز شدند و این همان لحظه‌ای بود که احتمالاً حدود دو سال پیش و بعد از شکل‌گیری همکاری، این دو به هم گفته بودند که «می‌توانیم و انجامش می‌دهیم.»

در حالی جام جدیدی به ویترین افتخارات پر زرق و برق لیونل مسی اضافه شد که این موفقیت جدید نشان می‌دهد او در سال‌های پایانی فوتبالش، همچنان توانایی تغییر مسیر تیم‌ها و رقابت‌ها را دارد. همین چند روز پیش، سالروز نخستین بازی مسی برای بارسا در لیگ قهرمانان اروپا بود؛ سال ۲۰۰۴، شگفت‌انگیز و خارق‌العاده. او چه در رده باشگاهی و چه ملی، فوتبال دنیا را تسخیر کرده، اما برای کسب موفقیت در لیگی چون کشور آمریکا، همچنان عطش داشت.

در سوی دیگر این دوقطبی جذاب، کریستیانو رونالدو بازیکن النصر عربستان قرار دارد. فوق ستاره پرتغالی بسیاری از نشدنی‌ها را شدنی کرده و رکوردهای پرشماری از خود برجای گذاشته است. از سویی CR7 قصد ندارد از فوتبال خداحافظی کند و با فرم بدنی و ذهنی کم‌نظیر در ۴۰ سالگی، همچنان دو رویای بزرگ خود یعنی رسیدن به هزار گل و همچنین قهرمانی جام جهانی را دنبال می‌کند.

رونالدو برای رسیدن به این دو هدف تاکنون به موفقیت‌ها و رکوردهای زیادی دست یافته و حال باید منتظر ماند و دید این فوق ستاره می‌تواند در مسیر خود به دو هدف اصلی‌اش دست یابد یا اتفاقات دیگری می‌افتد. هرچند ستاره پرتغالی ثابت کرده هیچ هدف و رکوردی برای او دست نیافتنی نیست، اما به هر حال دنیای فوتبال پر از نرسیدن‌ها و حسرت‌ها هم بوده است.

آنچه تردیدی درباره آن وجود ندارد، این است که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، دو نامی هستند که تاریخ فوتبال را برای همیشه دگرگون کردند. ستاره‌هایی که نه‌تنها در دوران خود، بلکه در تمام تاریخ ورزش، نماد تلاش، استعداد و رقابت به حساب می‌آیند. ستاره پرتغالی اعتقاد دارد که تلاش می‌تواند هر استعدادی را شکست دهد اما آنچه نقطه اشتراک است اینکه آنها رقابت سازنده و محترمانه‌ای با هم داشته‌اند و به عقیده بسیاری از کارشناسان و البته خودشان، هر دو باعث شدند دیگری بهتر شود؛ رقابتی که کیفیت فوتبال جهان را بالا برد و میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا با دیدن آن‌ها عاشق فوتبال شدند.

بی‌تردید کریستیانو رونالدو و لیونل مسی دو چهره‌ای هستند که تاریخ فوتبال را برای همیشه دگرگون کردند. ستاره‌هایی که نه‌تنها در دوران خود، بلکه در تمام تاریخ ورزش، نماد تلاش، استعداد و رقابت سالم به حساب می‌آیند. آنها تکرارنشدنی هستند و یکی از مهم‌ترین دلایل این ادعا، ثبات و باقی ماندن در اوج است؛ چیزی حدود دو دهه. تمام آنهایی که خوش اقبال بودند و بازی‌های این دو ستاره را دیده‌اند، خودشان «نسل طلایی» هستند. واقعاً نسلی که بازی‌های رونالدو و مسی را دنبال و هنرنمایی آنها را تماشا کرده، یکی از خوش‌شانس‌ترین نسل‌های تاریخ فوتبال است! دیدن دو ستاره درخشان که هم‌زمان در اوج هستند، با سبک‌های متفاوت ولی تأثیرگذار، چیزی است که شاید دیگر تکرار نشود.