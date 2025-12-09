پشت پرده نایاب شدن برنج پاکستانی و هندی/ برنج پاکستانی ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومانی چگونه ۲۲۰ هزارتومان شد؟

کمبود کالا در بازار برنج، تأثیر معکوسی بر قیمتها گذاشته است؛ به طوری که حتی تخصیص ارز ترجیحی نیز نتوانست قیمتها را کاهشی کند درحالیکه موجودی کم برنجهای وارداتی قبلی و فروش آنها به نرخ روز، باعث افزایش شدید قیمتها شده است و در این شرایط، بازار بر اساس عرضه و تقاضا و نه قیمت مصوب تعیین تکلیف میشد که حالا امید میرود با واردات گسترده برنج با نرخ ارز آزاد، رقابت در بازار شکل گرفته و ثبات قیمتها محقق شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درمورد علت افزایش قیمت برنج در ماههای اخیر به تابناک گفت: واردکنندگان برنج با این بهانه که ارز ترجیحی شان با تاخیر به دستشان میرسد قیمت مصوب پاکستانی را با نرخ آزاد عرضه میکردند و نتیجه این شد که قیمت به ۲۲۰ هزارتومان دربنکداریها رسید.
کنگری افزود: پس از آنکه مقرر شد تا ارز ترجیحی برنج حذف شود حالا قرار است برنج با نرخ آزاد وارد کشور شود، اما هنوز کالایی که با نرخ آزاد محاسبه شده به دست تاجر و عمده فروش نرسیده است که اگر قیمت نرخ ارز ثابت بماند و درهمین محدوده قیمتی بماند به نظر میرسد که برنج پاکستانی با نرخ ۱۸۰ هزارتومان دربنکداریها توزیع شود.
او درخصوص شایعات مبنی بر نایاب شدن برنج هندی و پاکستانی در بازار و دپوکردن آن توسط فروشندگان بیان کرد: متاسفانه این شایعات صحت دارد و ستاد تنظمی بازار هم به صورت محدود کالاها را عرضه میکرد که به این افزایش قیمتها دامن زد؛ درحالیکه بنکداران با قیمت ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومان قیمت مصوب کالاها را عرضه کرده، اما از آنجایی که برنجهایی که قبلا وارد شده بود هم کم بود و هم با نرخ روز عرضه میشد قیمتها بالا رفت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: پس از حذف ارز ترجیحی برنج، اما باری که با ارز آزاد تعیین شده است هنوز به تهران نرسیده است که پیش بینی میشود به دلیل واردات انبوهی که درجریان است قیمتها رنگ رقابتی به خود بگیرد و شاهد ثبات قیمتها باشیم.
کنگری بیان کرد: ارز آزاد در بازار برنج معکوس عمل میکند ؛به طوری که کالاهایی که با ارز ترجیحی آمد قیمتها را وادار به کاهشی شدن نکرد ؛ چراکه کالا در بازار کم بود و نرخ بازار را عرضه و تقاضا تعیین میکرد و با کمبود کالا قیمتها را افزایشی کرد درحالیکه زمانی قیمتها به ثبات میرسد که عرضه به تعادل برسد که به نظرمی رسد با واردات بارجدید برنجها به کشور این اتفاق رخ دهد.