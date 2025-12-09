میلی صفحه خبر لوگو بالا
درگفتگو با تابناک مطرح شد؛

پشت پرده نایاب شدن برنج پاکستانی و هندی/ برنج پاکستانی ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومانی چگونه ۲۲۰ هزارتومان شد؟

واردکنندگان متخلف برنج با بهانه تأخیر در پرداخت ارز ترجیحی ، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ای بزرگ شده اند؛ به طوری که فعالان این بازار براین باورند که این بهانه باعث شد تا برنجی که نرخ مصوب آن ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومانی با نرخ آزاد و تا ۲۲۰ هزار تومان به دست عمده‌فروشان برسد و همین امر جهش قیمت‌ها را به همراه داشت البته شایعات کمبود برنج هندی و پاکستانی در بازار تأیید شده است و دپو کردن این کالاها توسط برخی فروشندگان، در کنار سیاست‌های عرضه محدود دولتی، به این آشفتگی قیمتی دامن زده است.
پشت پرده کمیاب و نایاب شدن برنج پاکستانی و هندی / برنج پاکستانی 49 هزارو 800 تومانی چگونه 220 هزارتومان شد؟

کمبود کالا در بازار برنج، تأثیر معکوسی بر قیمت‌ها گذاشته است؛ به طوری که حتی تخصیص ارز ترجیحی نیز نتوانست قیمت‌ها را کاهشی کند درحالیکه موجودی کم برنج‌های وارداتی قبلی و فروش آن‌ها به نرخ روز، باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است و در این شرایط، بازار بر اساس عرضه و تقاضا و نه قیمت مصوب تعیین تکلیف می‌شد که حالا امید می‌رود با واردات گسترده برنج با نرخ ارز آزاد، رقابت در بازار شکل گرفته و ثبات قیمت‌ها محقق شود.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درمورد علت افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر به تابناک گفت: واردکنندگان برنج با این بهانه که ارز ترجیحی شان با تاخیر به دستشان می‌رسد قیمت مصوب پاکستانی  را با نرخ آزاد عرضه می‌کردند و نتیجه این شد که قیمت به ۲۲۰ هزارتومان دربنکداری‌ها رسید.

کنگری افزود: پس از آنکه مقرر شد تا ارز ترجیحی برنج حذف شود حالا قرار است برنج با نرخ آزاد وارد کشور شود، اما هنوز کالایی که با نرخ آزاد محاسبه شده به دست تاجر و عمده فروش نرسیده است که اگر قیمت نرخ ارز ثابت بماند و درهمین محدوده قیمتی بماند به نظر می‌رسد که برنج پاکستانی با نرخ ۱۸۰ هزارتومان دربنکداری‌ها توزیع شود. 

او درخصوص شایعات مبنی بر نایاب شدن برنج هندی و پاکستانی در بازار و دپوکردن آن توسط فروشندگان بیان کرد: متاسفانه این شایعات صحت دارد و ستاد تنظمی بازار هم به صورت محدود کالا‌ها را عرضه می‌کرد که به این افزایش قیمت‌ها دامن زد؛ درحالیکه بنکداران با قیمت ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومان قیمت مصوب کالا‌ها را عرضه کرده، اما از آنجایی که برنج‌هایی که قبلا وارد شده بود هم کم بود و هم با نرخ روز عرضه می‌شد قیمت‌ها بالا رفت. 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: پس از حذف ارز ترجیحی برنج، اما باری که با ارز آزاد تعیین شده است هنوز به تهران نرسیده است که پیش بینی می‌شود به دلیل واردات انبوهی که درجریان است قیمت‌ها رنگ رقابتی به خود بگیرد و شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم. 

کنگری بیان کرد: ارز آزاد در بازار برنج معکوس عمل می‌کند ؛به طوری که کالا‌هایی که با ارز ترجیحی آمد قیمت‌ها را وادار به کاهشی شدن نکرد ؛ چراکه کالا در بازار کم بود و نرخ بازار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کرد و با کمبود کالا قیمت‌ها را افزایشی کرد درحالیکه زمانی قیمت‌ها به ثبات می‌رسد که عرضه به تعادل برسد که به نظرمی رسد با واردات بارجدید برنج‌ها به کشور این اتفاق رخ دهد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
52
پاسخ
قزلجه چرا برکنار نمیشه . ملت رو نابود کرده. مردم رو داره میکشه از سوءتغذیه و گرسنگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همانطوریکه با رفتن همتی اقتصاد درست نشد با رفتن این هم مشکلی حل نمیشه.... مساله چیز دیگریست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
46
پاسخ
فقط دیروز تو یه فقره تو شورآباد بالای 700 تن برنج احتکار شده پیدا کردن.
آیا بدون هماهنگی میشه چنین حجمی از برنج وارداتی رو یه جا انبار کرد، بعد آب از آب هم تکون نخوره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خودت میگی پیدا کردن
ناشناس
|
Austria
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
63
6
پاسخ
مصرف سرانه برنج در کشور بالاتر از استاندارد جهانی است و مردم بی رویه برنج مصرف میکنند و بابد مصرف آن اصلاح بشود و هزینه اضافی وارادت تحمیل به اقتصاد کشور نباشد
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مردم گوشت که نخورند مرغ هم نخورند برنج هم که میفرمایید زیاد میخورند کلا با چی زندگی کنند که جبران بی تدبیری شما باشد؟
ناشناس
| Portugal |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
یک کلمه هم از مادر عروس بشنوید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
میشه شما ساکت باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
17
پاسخ
یک ناهماهنگی بسیار گسترده و فاجعه آمیز که در بسیاری از مواقع تلفات وضررهای جبران ناپذری رابه ملت تحمیل نموده دپو شدن ورسوب کالا ها گاها منجر به فاسدشدن کالاها گردیده بازگشت می خورد هزینه های اضافه مربوط به خواب کشتی ها در بنادر همگی سوءمدیریت است که در بخش های بازرگانی و تجارت بانک مرکزی وگمرکات وبنادر ما وجود دارد وتاوان آن را ملت می دهند تااین ناهماهنگی دراین دستگاه ها وجود دارد جامعه رنگ آرامش بخود نخواهد دید گیر کار کاملا مشخصه وجنبه سهم خواهی باجگیری اشکال تراشی دشمنانه وسنگ اندازی درسطح مدیران دارد وتنهاراه بنظر من دراین وضعیت وجلوگیری ازبورکراسی اداری و تخلف یک امضای رئیس جمهور کافی باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اتفاقاً هماهنگی کاملی برای گرانتر فروختن برنجی که با همان ارز ترجیحی که قبلاً وارد کشور شده و الان در انبارها در حال خاک خوردن است، به عمل آمده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
30
پاسخ
اونا که می دونستن قرار یارانه برنج قطع بشه ، از قبلش خریدن و احتکار کردن و پس از اعلان قطع یارانه برنج ، یک شبه راه صد ساله را رفتن و سود سرسام آوری به جیب زدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
18
پاسخ
مگر قرار نیست 1 میلیون تن برنج وارد شود؟ دولت راساً وارد کند و در مراکز استان ها توزیع شود. فروشندگان خرد خودشان می خرند و با درصدی سود معقول به مردم می رسانند

دلیل ندارد این ها دلار 28 هزار تومانی بگیرند و بعد به این قیمت در بازار توزیع شود

بخش خصوصی ما وقتی در برنج و مسکن و ... این بلا را بر سر مردم می آورد چرا دائم می گویند خصوصی خصوصی خصوصی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
6
22
پاسخ
اون ساده لوح هایی که به پزشکیان رای دادن حقشونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ساده لوح تر تویی که فکر میکنی اینا با هم فرق میکنن. در دولت قبل هم گوشت ۱۵۰ تومنی به ۸۰۰ تومن رسید و برنج ۳۰۰ تومنی رسید به ۱۲۰۰.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
6
26
پاسخ
پزشکیان متشکریم دولت سوم روحانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
18
7
پاسخ
مقصر مردم هستن که انسانیت رو فراموش کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
23
پاسخ
از بس که این شرکت‌ها پر رو شده اند دولت را هم تهدید می کنند آنها خود را میراث خور و رانت را حق خود می دانند تا با ارز ترجیحی بخرند و با ارز آزاد بفروشند و این روندی عادی شده است .
