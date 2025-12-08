میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: اجازه ندهیم رابطه ایران و آذربایجان خراب شود

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر خود به باکو گفت: به نظرم این سفر در زمان بسیار مناسبی برای مرور روابط دو کشور انجام شد. نباید اجازه دهیم که هیچ طرف دیگری این رابطه را خراب و یا آن را به سمت نامطلوبی سوق دهد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۹۹
| |
1123 بازدید
|
۲

عراقچی: اجازه ندهیم رابطه ایران و آذربایجان خراب شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» در نشست مطبوعاتی مشترک با «جیحون بایراموف» وزیرخارجه آذربایجان در باکو گفت: از وزیر خارجه آذربایجان برای انجام این سفر دعوت می‌کنم. 

وی افزود: مهم‌ترین توافق در این سفر این بود که گفت‌وگوها، مشورت‌ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک بین دو کشور را گسترش دهیم تا روابط دو کشور را به سطح بدون مشکل برسانیم  و بر گسترش روابط دو کشور متمرکز شویم.

منتظر میزبانی از علی‌اف و بایراموف در تهران هستیم

عراقچی ادامه داد: ما منتظر میزبانی از آقای «الهام علی‌اف»، رییس‌جمهور آذربایجان و «جیحون بایراموف» وزیر خارجه آذربایجان در تهران هستیم.

وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد: در این نشست در مورد آخرین تحولات منطقه از جمله تجاوزات رژیم صهیونسیتی به کشورهای منطقه از جمله ایران صحبت کردیم.

توافق کردیم دیدارهای سه جانبه با دیگر کشورهای منطقه داشته باشیم

عراقچی در ادامه با بیان این که «در این نشست در ارتباط با تحولات منطقه قفقاز و ساز و کار ۳+۳ صحبت کردیم» گفت: ما بر ضرورت تحقق صلح و ثبات در منطقه و عدم هرگونه دخالت خارجی در منطقه قفقاز تاکید کردیم و توافق کردیم که دیدارهای سه جانبه با دیگر کشورهای منطقه نیز  داشته باشیم.

مصمم هستیم روابط با آذربایجان را در تمام ابعاد گسترش دهیم  

وی با بیان اینکه «فکر می‌کنم  این یک ساز و کار خوب برای گسترش همکاری‌ها در منطقه است»، خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم روابط خود را با آذربایجان در تمام ابعاد گسترش دهیم و این روابط هرچه بیشتر گسترش پیدا کند. 

عراقچی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم که هیچ طرف دیگری این رابطه را خراب کند و یا آن را به سمت نامطلوبی سوق دهد.

به پیشنهاد آذربایجان قرار است نشست ۳+۳ در باکو و نشست بعدی در ایروان برگزار شود

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست مطبوعاتی خود با همتای آذربایجانی‌اش در پاسخ به سوالی در ارتباط با نوع نگاه ایران به ساز و کار ۳+۳ گفت: ما برای این ساز و کار اهمیت زیادی قائل هستیم همانطور که آقای بایراموف فرمودند این ساز و کار فقط برای موضوع آذربایجان و ارمنستان نیست بلکه برای تحقق صلح و ثبات در کل منطقه است و هدف آن ایجاد همکاری و رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورهای منطقه است. در واقع هدف ما از این ساز و کار ایجاد صلح و ثبات در کل کشورهای منطقه است و ما از این ساز و کار حمایت کرده و می‌کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از اینکه روابط آذربایجان و ارمنستان در حال حاضر در مسیر خوبی قرار دارد خوشحال هستیم و از روند صلح بین دو کشور استقبال می‌کنیم و یکی از آثار آن این است که به پیشنهاد آذربایجان قرار است نشست ۳+۳ در باکو و نشست بعدی در ایروان برگزار شود.

وی ادامه داد : موثرتر شدن و قدرتمند تر شدن  ساز و کار ۳+ ۳ برای  ثبات کل منطقه موثر است. 

معتقد به همکاری امنیتی در منطقه هستیم

عراقچی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع امنیت در منطقه خاطرنشان کرد: هر دو کشور ایران و  آذربایجان در ارتباط با امنیت منطقه کاملاً جدی هستند، ما معتقد به همکاری امنیتی در منطقه هستیم و سازوکار ۳+۳ نیز در همین راستا شکل گرفته است. 

این دیپلمات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و هرگونه دخالت خارجی در این زمینه مخرب است، هر دو  کشور در این زمینه توافق دارند و بر همین اساس به همکاری‌های خود ادامه می‌دهیم‌.

پروژه راه آهن رشت - آستارا پیشرفت خوبی داشته است

وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پروژه راه آهن رشت - آستارا گفت: این پروژه پیشرفت خوبی داشته است. بین ایران، آذربایجان و فدراسیون روسیه همکاری خوبی در جریان است. سرمایه‌ تامین شده است و ما در حال انجام مقدمات لازم برای اجرایی شدن این پروژه هستیم ، بیش از ۵۰ درصد مقدمات لازم برای اجرا این پروژه فراهم شده است و ان‌شاءالله در سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

هیچ تدبیر و طرحی نباید حق بدیهی مردم فلسطین  برای تعیین سرنوشت‌شان را  خدشه‌دار و یا تضعیف کند

وزیر خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع غزه و فلسطین و طرح‌هایی که در ارتباط با تحقق صلح در این منطقه مطرح است، خاطرنشان کرد:  ما از هر حرکتی که منجر به توقف جنایت‌ها و کشتارها علیه مردم فلسطین شود، باعث کمک رسانی به مردم غزه شود و باعث خاتمه اشغال سرزمین فلسطین شود استقبال می‌کنیم و معتقدیم که هیچ تدبیر و طرحی نباید حق بدیهی مردم فلسطین  برای تعیین سرنوشت‌شان را  خدشه‌دار و یا تضعیف کند و حاکمیت آنها بر سرزمین خودشان را تحت تاثیر قرار دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی آذربایجان علی اف وزیرخارجه تهران توافق
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: ملت ایران از عزت خود قاطعانه دفاع می‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
12
18
پاسخ
آقای عراقچی متاسفانه این صحبتهای شما اونم برای کسی که شریک ورفیق اسراییل بوده وهست چ تاثیری داره ؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
16
پاسخ
طرف رسما ادعای عرضی داره روی مملکت ما و شریک اسرائیله و آدم بشو نیست شما دنبال چی هستید ؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005doh
tabnak.ir/005doh