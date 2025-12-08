علت تصادف خانواده سقاب اصفهانی چه بود؟

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس راهور فراجا سردار سید تیمور حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تصادف خانواده سقاب اصفهانی و شایعات بوجود آمده که برخورد خودروی دیگری را علت حادثه اعلام می‌کنند، اظهار داشت: این تصادف حادثه تلخ و اسفباری بود، اما کارشناسان دقیقا آثار و علائم را بررسی کرده و علت را اعلام کردند. وی گفت: بررسی کارشناسان سر صحنه و تیم‌های بعدی و همه شواهد حاکی از این است که این حادثه بدون هیچ‌گونه آثار انعکاسی و عکس‌العمل آنی رخ داده یعنی آثاری در لاستیک و رد آسفالت دیده نشده و نشان می‌دهد که راننده تا وقوع حادثه هیچ کنترلی نداشته است. سردار حسینی ادامه داد: ترکیدگی لاستیک قبل از برخورد نبوده و در برخورد با کامیون لاستیک پاره شده و علت حادثه خستگی و خواب‌آلودگی بوده است و علت دیگری وجود نداشته و برای آقای سقاب اصفهانی آرزوی صبر دارم. گفتنی است در این تصادف همسر سقاب اصفهانی در صحنه جان باخت و در بیمارستان نیز دختر و پسرش جان خود را از دست دادند.