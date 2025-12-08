میلی صفحه خبر لوگو بالا
علت تصادف خانواده سقاب اصفهانی چه بود؟

رئیس پلیس راهور سردار سید تیمور حسینی علت تصادف خودروی حامل خانواده سقاب اصفهانی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۶۱
| |
4246 بازدید
|
۸

علت تصادف خانواده سقاب اصفهانی چه بود؟

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس راهور فراجا سردار سید تیمور حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تصادف خانواده سقاب اصفهانی و شایعات بوجود آمده که برخورد خودروی دیگری را علت حادثه اعلام می‌کنند، اظهار داشت: این تصادف حادثه تلخ و اسفباری بود، اما کارشناسان دقیقا آثار و علائم را بررسی کرده و علت را اعلام کردند. وی گفت: بررسی کارشناسان سر صحنه و تیم‌های بعدی و همه شواهد حاکی از این است که این حادثه بدون هیچ‌گونه آثار انعکاسی و عکس‌العمل آنی رخ داده یعنی آثاری در لاستیک و رد آسفالت دیده نشده و نشان می‌دهد که راننده تا وقوع حادثه هیچ کنترلی نداشته است. سردار حسینی ادامه داد: ترکیدگی لاستیک قبل از برخورد نبوده و در برخورد با کامیون لاستیک پاره شده و علت حادثه خستگی و خواب‌آلودگی بوده است و علت دیگری وجود نداشته و برای آقای سقاب اصفهانی آرزوی صبر دارم. گفتنی است در این تصادف همسر سقاب اصفهانی در صحنه جان باخت و در بیمارستان نیز دختر و پسرش جان خود را از دست دادند.

برچسب ها
خودرو سقاب اصفهانی تصادف خواب آلودگی
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
8
پاسخ
خود راننده گفته خواب نبودم و یک ماشین کنارم من رو منحرف کرد، ولی پلیس آنجا بوده و فهمیده راننده خواب بوده!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
8
پاسخ
سالیانه 15000 نفر تلفات سوانح رانندگی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
5
پاسخ
از سقف ماشین سواری معلوم است که زیر کامیون رفته است. کسی که با سقاب دشمنی ندارد. خداوند واقعا به ایشان صبر بدهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
2
پاسخ
نظر کارشناسی رو دققیق بنویسید!؟ این گفته ها که خیلی خنده داره!؟ اگر تو سرعت 100 کیلومتر لاستیک سمت شاگرد بترکد و فاصله با کامیون تنها 5 متر باشد راننده هیچگونه عکس العملی نمیتواند داشته باشد!؟!؟؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
7
پاسخ
گفته نشده آیا در هنگام برخورد کسیه هوای سرنشین های جلو عمل کرده اند یاخیر هیچ اشاره تاکنون به این موضوع نشده ومیزان تقصیر خودروساز درعدم ایمنی ومقاومت بدنه خودرو نیز باید درنظر گرفته شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
11
پاسخ
سقاب چ امتحانی از طرف خدا شده
منوچهر
|
United States of America
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
10
پاسخ
خدا رحمت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
3
پاسخ
قوطی حلبی ملی(مونتاژی)
