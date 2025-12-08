به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان صبح امروز (۱۷ آذرماه) در جلسه کمیته هماهنگی طرحهای ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ اظهار کرد: امروز (۱۷ آذرماه) در استانهای البرز و تهران بارشهایی رخ خواهد داد همچنین فردا (۱۸ آذرماه) در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد و همدان بارندگی پیشبینی میشود. بارشهای خفیفتر نیز در شمال فارس، غرب اصفهان، قم، تهران، البرز و قزوین انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه دادئ: برای روز سهشنبه بارش برف در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی و شرقی، ارتفاعات چهارمحالوبختیاری و بهصورت پراکنده در اردبیل محتمل است.
بهگفته وی، روز چهارشنبه گستره بارشها به استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، شمال فارس، غرب اصفهان، همدان، مرکزی و قم گسترش مییابد. طی این روز بارش در لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کردستان و آذربایجان غربی شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال وقوع روانآب و سیلاب وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: بارش برف در روز چهارشنبه (۱۸ آذرماه) در آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، اردبیل و محورهای مواصلاتی مازندران، گیلان و مسیرهای کوهستانی قابل انتظار است. چهارمحال بختیاری و شرق استان لرستان نیز طی این روز شاهد بارش برف خواهد بود.
ضیاییان درباره وضعیت جوی پنجشنبه (۲۰آذرماه) گفت: طی این روز در استانهای خوزستان، لرستان، ایلام، شمال فارس، شمال بوشهر، اصفهان، مرکزی، قم، البرز، تهران، شمال مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و یزد بارش پیشبینی میشود.
به گفته وی بارش برف در این روز عمدتاً در چهارمحالوبختیاری و غرب اصفهان بهویژه ارتفاعات رخ خواهد داد و احتمال شدت گرفتن بارش برف در چهارمحالوبختیاری وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز جمعه (۲۱ آذرماه) در استانهای گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش خواهیم داشت و در فارس نیز بارشها بهصورت پراکنده رخ میدهد.
وی با اشاره به ورود سامانه جدید از روز شنبه (۲۲ آذرماه) گفت: با پایان فعالیت سامانه فعلی، سامانه بارشی تازهای از روز شنبه وارد کشور میشود که برخلاف سامانه قبلی که بیشتر نیمه غربی را دربرگرفته بود، فعالیت اصلی آن در استانهای مرکزی متمرکز خواهد بود.
ضیاییان اظهار کرد: همچنین روز شنبه در استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارندگی رخ میدهد و احتمال بارش برف در چهارمحالوبختیاری، شرق لرستان و شمال فارس نیز وجود دارد.
ویبا اشاره به اینکه میانگین دمای کشور اکنون یکی دو درجه بالاتر از حد نرمال است، تأکید کرد: گرمتر بودن دما به این معنا نیست که با مخاطرات جوی مواجه نخواهیم شد. سامانههای متعدد بارشی در روزهای آینده فعال خواهند بود و در بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور، بارش برف و یخزدگی جادهها پیشبینی میشود بنابراین لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به هشدارها توجه کامل داشته باشند.
ضیاییان در پایان با تأکید بر ضرورت دریافت و پیگیری هشدارهای سازمان هواشناسی گفت: از همه دستگاههای اجرایی درخواست میکنم اگر پیشبینیها و هشدارهای سازمان هواشناسی را دریافت نمیکنند، حتماً اطلاع دهند و راههای ارتباطی معتبر خود را اعلام کنند تا در سریعترین زمان در فهرست اطلاعرسانی قرار گیرند.