یکی از سوالاتی که بعد از مطرح شدن طرح سه‌نرخی شدن بنزین برای مردم بوجود آمده این است که آیا ١٠٠ لیتر سهمیه ٣٠٠٠ تومانی در کارت سوخت ذخیره می‌شود یا خیر، طبق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه نرخ دوم ذخیره نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، در پی افزایش پرسش‌های شهروندان درباره جزئیات طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مجموعه‌ای جامع از سؤالات متداول با هدف شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی دقیق به دغدغه‌های عمومی روی سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

مهم‌ترین ابهامات مردم از جمله نحوه محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت شکایات و جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی در بخش سؤالات متداول توضیح داده شده است. هدف از انتشار این مجموعه، افزایش شفافیت، جلوگیری از انتشار شایعات و کمک به درک بهتر سازوکار جدید عرضه بنزین اعلام شده است.

مرکز پاسخگویی این شرکت نیز به شماره «۰۹۶۲۷» برای دریافت هرگونه پرسش‌ جدید و به‌روزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح در فرآیند سه‌نرخی شدن بنزین، بلافاصله از طریق همین درگاه و یا دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود. همچنین اطلاع رسانی رسمی طرح از سوی شورای اطلاع رسانی دولت و مراجع رسمی صورت می پذیرد. امکان ثبت شکایت یا درخواست آنلاین هم از طریق تماس با مرکز پاسخگویی ٠٩٦٢٧ وجود دارد.

بنا بر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه ذخیره شده بر روی کارت هوشمند سوخت مالکین خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند، پس از اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین همانند قبل از اجرای طرح باقی خواهد ماند.

سهمیه کدام خودروی خانواده قطع خواهد شد؟

یکی از سوالات مردم این است که مالکان چندخودرویی چه میزان سهمیه می گیرند و سهمیه کدام خودروی خانواده قطع خواهد شد؟درصورت دارا بودن فرد با شرایط مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهمیه صرفا به یک خودرو شخصی، به فرد مالک خودرو سهمیه مورد نظر تخصیص خواهد یافت. همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران از نیمه دوم آذر ماه ١٤٠٤ سهمیه نرخ اول و دوم به خودوهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف می شود.

خودروی نوشماره به چه خودرویی گفته می شود؟

خودرو نوشماره به خودروی تولید کارخانه ای که برای اولین بار شماره گذاری خواهد شد و بعد از اجرای طرح حتی در صورت تعویض پلاک در زمره خودرو نوشماره تلقی خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که آیا به خودروهای نوشماره که کارت سوخت آن ها پیش از این صادر شده است، سهمیه تعلق نمی گیرد؟ پاسخ داده شد که ملاک اعمال سیاست برای خودروهای شخصی نوشماره از زمان اجرای طرح خواهد بود. سهمیه موتورسیکلت ها هم طبق روال قبل خواهد بود.

اما درباره اینکه چرا به خودروهای فاقد سهمیه یارانه ای (نوشماره و ...) کارت سوخت تعلق می گیرد؟ گفته شده که این موضوع برای سهولت در امر سوختگیری و مدیریت مالک خودرو در خصوص میزان مصرف سوخت است.