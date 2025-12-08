میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی طرح زوج‌وفرد از در منازل

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سه‌رقمی‌شان فرد است برخورد می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۳۷
|
1715 بازدید
|
۱۲
اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی طرح زوج‌وفرد از در منازل

به گزارش تابناک به نقل از معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سه‌رقمی‌شان فرد است برخورد می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال می‌شود.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی اعلام کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

جریمه آلودگی هوا طرح زوج و فرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
4
پاسخ
200 تومن که پولی نیست و پلیس به فکر کسب درامد از جیب مردم است وگرنه میکرد 2 میلیون تا کسی بیرون نیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
4
پاسخ
مسخره کردن. از مدیریت آلودگی فقط جریمه رو خوب انجام میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
5
پاسخ
الان ما می خواهیم بچه را از مدرسه برداریم 200 هزارتومان جریمه می شیم
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
16
پاسخ
این پولی که میگیرن کجا خرج میشه که آلودگی هوا کمتر بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
17
پاسخ
واقعا جای تاسف داره.
دولت ها در این چند سال هیچ اقدامی در جهت رفع آلودگی هوا انجام نداده اند و طبعا ریالی هم هزینه نشده.
حالا مردم باید هزینه بی لیاقتی دولت ها را با جریمه پرداخت کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
و هزینه تولید بنزین آلوده پالایشگاههای که در طرح واگذاری های دولتی به بخش خصوصی در دست ناکارآمدها افتاده و سیتم تولید بنزین را نابود کردند و درآمد پالایشگاهها که تاکنون در خزانه دولت واریز میگردید بعد واگذاری به بخش خصوصی به جیب سهامداران پالایشگاهها که عمدتا بانک ها و شرکتهای غیر مرتبط و غیر تخصصی می باشند می رود و پاداشهای میلیاردی می گیرند
منوچهر
| United States of America |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مشکل ترافیک و آلودگی هوا را در تمام دنیا حل شده است حالا که مسؤلین عرضه ندارند و در مقابل حل مشکلات ناتوان هستند لااقل از تجربیات سایر کشورها استفاده کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
11
پاسخ
کنه کرد در بلخ آهنگری. به شوشتر زدن گردن مسگری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
سوال برای من پیش اومده چون محدوده طرح ترافیک برای ماشین های شهرستان اعمال نمیشه و حتی ریاست محترم شورای شهر هم فرمودن صلاح نیست آیا برای روزهای آلودگی هوا هم ایشون صلاح نمیدونن؟ و جریمه ای برای ماشین های شهرستان درکار نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
9
1
پاسخ
وای چقدر زیاد !!!!
۲۰۰ هزار تومن یه پفک نمکیه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
2
پاسخ
پس بگو.... شما بعوضش بیا لااقل روزهایی که ماشین نمیاریم را تخفیف مالیات خودرو و بیمه بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
2
پاسخ
جهان سوم یعنی همین!؟!؟ فیلم میگیرند و افتخار میکنند که بر خلاف قانون خودرو ها را توقیف کرده اند و با این کار ترافیک سنگین ایجاد کرده اند که خود باعث الودگی هوا میشود!؟!؟ هفته قبل یک افسر جوان تازه افسر شده خط بی ار تی رو بسته بود و داشت جریمه میکرد و خودروها 35 دقیه تو ترافیک بودند!؟؟!؟؟! به 110 و راهور تماس گرقتیم گفتند به ما مربوط نیست ما فقط مسول تصادفات هستیم!؟!؟؟!؟!؟؟!
