پرواز دوم حامل ایرانی‌ها از آریزونا بلند شد

مقام‌های مطلع اعلام کردند هواپیمای حامل حدود ۵۰ ایرانی بر اساس توافقی که دولت ترامپ دو ماه پیش با ایران منعقد کرد، از آریزونا پرواز کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۲۹
| |
2448 بازدید
|
۲
پرواز دوم حامل ایرانی‌ها از آریزونا بلند شد

به گفته دو مقام ایرانی آگاه، دولت ترامپ روز یکشنبه یک هواپیمای چارتر حامل شهروندان ایرانی را به کشور بازگرداند؛ این دومین باری است که ایالات متحده چنین کاری انجام می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دو مقام ایرانی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند این هواپیما حامل حدود ۵۰ شهروند ایرانی و همچنین شهروندانی از کشورهای عربی و روسیه از فرودگاهی در «مسا» آریزونا، حرکت کرده و در مصر و کویت توقف خواهد داشت.

این دومین هواپیمای چارتری حامل ایرانی‌هایی است که به کشور بازگردانده می‌شوند. اولین هواپیمایی که ایرانی‌ها را به کشور برگرداند، در سپتامبر پرواز داشت.

به عنوان بخشی از پیگیری‌ها برای بازگرداندن‌های دسته‌جمعی، واشنگتن با تهران به توافقی رسید تا بازگشت شهروندان ایرانیِ در معرض اخراج را هماهنگ کند و آنها را با هواپیماهای چارتر به تهران بفرستد. در گذشته، ایالات متحده ایرانیان را به صورت انفرادی و با هواپیماهای تجاری به کشور مبدا برمی‌گرداند.

یکی از مقامات ایرانی گفته شهروندان روس و عرب که در این هواپیمای چارتری هستند، در قاهره از این هواپیما پیاده می‌شوند و ایرانی‌ها سپس به کویت می‌روند و از آنجا با یکی از خطوط هوایی چارتری کویت به تهران می‌آیند.

«مجتبی شصتی کریمی» مدیر کل خدمات کنسولی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به رسانه‌های خبری محلی گفت که ایران انتظار دارد در روزهای آینده ۵۵ شهروند ایرانی از آمریکا وارد کشور شوند.

وی افزود اعضای این گروه به دلیل «سیاست‌های نژادپرستانه و ضد مهاجرتی» دولت ایالات متحده، تمایل خود را برای بازگشت به ایران ابراز کرده و گفتند که تهران گزارش‌هایی از رفتار «غیرانسانی» با ایرانیانی که در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک نگهداری می‌شوند، دریافت کرده است.

اولین پرواز حامل شهروندان ایرانی که به کشور برگردانده شدند، در ماه سپتامبر انجام شد و در اوایل اکتبر، از طریق قطر، در تهران فرود آمد.
 

ایران مهاجران آمریکا پرواز آریزونا شهروندان ایرانی خبر فوری
