فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده

اگر امروز دیوان حافظ را گشوده‌ای و این غزل به نامت آمده، بدان که این شعر پر از پیام‌های صمیمی، انسانی و الهام‌بخش برای توست. این غزل با زبانی شیرین، از دشمنی دشمنان، اثر دعا، و رسیدن خبری خوش سخن می‌گوید. حافظ در هر بیت، گویی دست تو را گرفته و راه پیش‌رو را روشن می‌کند.

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

حافظ با این غزل انگار دارد از زبان دل تو حرف می‌زند؛ دلی که هم مهربان است، هم بخشنده، هم از دشمنی دشمن نمی‌ترسد و هم از بی‌وفایی رنج می‌کشد. پیام اصلی این غزل همان چیزی است که این روزها زیاد درگیرش هستی:

موقع قدرت و سربلندی، کمک کردن به افتادگان را فراموش نکن.

در برابر آدم‌های بددل، حسود، و آن «رقیب دیوسیرت» که در متن آمده، نترس و پناه را از خدا بخواه. تو از آن آدم‌ها هستی که هر وقت صادقانه دعا می‌کنی، اثرش را زود می‌بینی—درست مثل همان «دعای صبحگاهی» که حافظ می‌گوید اثرش بر زندگی آدم می‌نشیند.

غزل می‌گوید کسی ممکن است با حرف یا رفتارش تو را بفریبد. این روزها هم چون قلبت پرشور است و خلق‌وخویت گاهی تند می‌شود، ممکن است زود ناراحت شوی یا تصمیمی عجولانه بگیری. اما فال می‌گوید آرام باش، فریب ظواهر را نخور، و روی مسیرت محکم بایست.