عکس: جنگ عراق ۲۰۰۳ در قاب دوربین فرانچسکو زیزولا
فرانچسکو زیزولا، عکاس برجسته ایتالیایی و برنده جوایز بینالمللی، در آوریل و مه سال ۲۰۰۳ در صحنه جنگ عراق حضور داشته و لحظات آغازین آن را ثبت کرده است. زیزولا که بیش از سه دهه تجربه عکاسی مستند و خبری دارد، همواره به ثبت واقعیتهای انسانی در شرایط بحرانی میپردازد. در این مجموعه، او زندگی روزمره مردم، ویرانیهای ناشی از حملات هوایی، خشونتهای شهری و تلاشهای بازسازی را به تصویر کشیده است. جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ به فرمان جرج بوش، رئیسجمهور وقت آمریکا، و به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی و برنامههای تسلیحات اتمی آغاز شد؛ اتهاماتی که بعدها کاملاً بیاساس و دروغ از آب درآمدند. حمله نظامی آمریکا و متحدانش باعث ویرانی گسترده، کشته و آواره شدن صدها هزار نفر شد. آثار زیزولا علاوه بر ثبت خشونت و پیامدهای انسانی، ابعاد اجتماعی و انسانی بحران را نیز نشان میدهد و تصویری واقعی و انسانی ارائه میکند که غالب رسانهها کمتر به آن پرداختهاند. این مجموعه، یادآور تجربه تلخ انسانها در مواجهه با جنگ و سیاستهای فریبکارانه است و نشان میدهد عکاسی خبری چگونه میتواند همزمان سند تاریخی و روایت انسانی باشد.