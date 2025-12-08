تنش میان ایلان ماسک و اتحادیه اروپا این‌بار به نقطه‌ای رسیده که حتی برای طرفداران و منتقدانش هم «بی‌سابقه» توصیف می‌شود.

به گزارش تابناک، میلیاردر جنجالی دنیای فناوری، در واکنشی کم‌سابقه و بسیار تند، اتحادیه اروپا را «شبیه رایش چهارم» و تحت اداره «نخبگان غیرمنتخب و استبدادی» معرفی کرده است؛ عباراتی که عملاً این اتحادیه را در کنار ساختارهای اقتدارگرای تمامیت‌خواه قرار می‌دهد.

این حمله لفظی تند درست پس از آن مطرح شد که بروکسل، پلتفرم ایکس را به دلیل نقض قوانین خدمات دیجیتال (DSA) با جریمه‌ای ۱۲۰ میلیون یورویی روبه‌رو کرد؛ اقدامی که ماسک آن را «سرکوب سیاسی و دخالت سازمان‌یافته در آزادی بیان» می‌داند.

او پیش‌تر هم گفته بود اتحادیه اروپا باید منحل شود و اختیار به کشورهای عضو برگردد.