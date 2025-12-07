میلی صفحه خبر لوگو بالا
احتمال هم‌تیمی شدن محمد صلاح و رونالدو قوت گرفت!

رسانه‌های عربی از افزایش تمایل باشگاه‌های بزرگ عربستان سعودی به جذب محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، خبر داده‌اند. این شایعات در پی نارضایتی صلاح از وضعیت خود در لیورپول و احتمال جدایی او از این تیم مطرح شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۹۲
| |
392 بازدید
احتمال هم‌تیمی شدن محمد صلاح و رونالدو قوت گرفت!

به گزارش تابناک، روزنامه اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد محمد صلاح مورد توجه باشگاه‌های الهلال و النصر عربستان قرار گرفته و احتمال هم‌تیمی‌شدن او با کریستیانو رونالدو زیاد است.

بنا بر این گزارش، محمد صلاح مدتی است جایگاهش را در لیورپول از دست داده است. او پس از نیمکت‌نشینی در دیدار برابر لیدزیونایتد به صراحت اعتراضش را اعلام کرد و حتی به نوعی از جدایی‌اش در زمستان گفت.

فارس احمد، روزنامه‌نگار شبکه اسکای‌نیوز عربی، توضیح داد که محمد صلاح، بازیکن تیم ملی مصر، در وضعیت کنونی‌اش در لیورپول احساس راحتی نمی‌کند. احمد به اظهارات اخیر صلاح اشاره کرد که نشانه‌های واضحی از احتمال ترک باشگاه انگلیسی دارد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که الهلال مقصد نزدیک‌تری برای صلاح ۳۳ ساله در عربستان است، زیرا این باشگاه علاقه شدیدی به جذب او دارد و از توان مالی بالایی نیز برخوردار است.

با این حال، این روزنامه‌نگار احتمال دخالت باشگاه النصر در این انتقال را نیز رد نکرد، زیرا این باشگاه سعودی به رقابت برای جذب بازیکنان بزرگ حتی بدون نیاز فنی فوری معروف است. علاوه بر این حضور کینگزلی کومان، بازیکن فرانسوی، در تیم النصر رقابت برای جذب صلاح را بین باشگاه‌های بزرگ سعودی شدیدتر کرده است.

الهلال تابستان گذشته نیز به‌شدت به جذب صلاح علاقه داشت و حتی حاضر بود رقم فسخ قرارداد این بازیکن را پرداخت کند اما مهاجم آنفیلدی‌ها حاضر نشد در ازای پذیرش این پیشنهاد لیورپول را ترک کند.

