مهدی عربلو دستگیر شد

مهدی عربلو، فردی که بدون داشتن هیچ مدرک و تخصصی، خود را جراح زیبایی معرفی کرده و از ماه‌ها پیش تحت تعقیب پلیس بود، دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاونت اجتماعی سازمان نظام پزشکی کشور ۲۰ خرداد امسال با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت غیرقانونی و فاقد مجوز ۵۲ فرد در حوزه‌های طبابت، تجویز دارو و اقدامات درمانی، به شهروندان هشدار داد.

یکی از افراد ذکر شده در این لیست، فردی با نام «مهدی عربلو» بود که بدون اینکه همچون سایر افراد این لیست، توضیح مشخصی درباره حوزه مداخله‌گری او داده شده باشد صرفاً اعلام شد که با توجه به طرح سوالات مکرر و مراجعات متعدد آسیب دیدگان ناشی از اقدامات افراد غیرپزشک و فاقد صلاحیت، درخصوص افراد فهرست زیر به اطلاع می‌رساند این افراد که در فضای مجازی و در سطح جامعه اقدام به طبابت، تجویز دارو و اقدامات درمانی و حتی اقدامات درمانی تهاجمی می‌کنند، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند کلیه این افراد فاقد پروانه و مجوز طبابت و فاقد صلاحیت و دانش انجام اقدامات درمانی هستند.

طبق این اطلاعیه، «بر اساس ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۳۴، ارائه هرگونه خدمات پزشکی، دارویی و درمانی توسط این افراد، مداخله در امور پزشکی محسوب شده و مشمول پیگرد قضایی خواهد بود؛ لذا از تمام شهروندان محترم تقاضا می‌شود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از مراجعه حضوری یا غیرحضوری (از جمله از طریق بستر‌های آنلاین) به این افراد به‌طور جدی خودداری کنند. فهرست حاضر تنها بخشی از اسامی افراد فاقد مجوز قانونی را شامل می‌شود و اسامی سایر متخلفان نیز در مراحل بعدی، به‌روزرسانی و اعلام خواهد شد.»

دو ماه بعد پلیس فتا روز هجدهم مرداد با انتشار تصویر مردی به نام «مهدی عربلو» از شهروندان خواست این فرد را که بدون داشتن مدارک پزشکی خود را جراح معرفی کرده و با انجام عمل‌های زیبایی خسارت‌های جدی به مراجعان وارد کرده است، شناسایی و به پلیس معرفی کنند.

پس از پیگیری‌های فراوان، «مهدی عربلو» شناسایی و دستگیر شد و در روز‌های آینده مواجهه حضوری او با شاکیان پرونده برگزار می‌شود.

عربلو از حدود ۷ سال پیش با مدرک دیپلم یا فوق‌دیپلم در حوزه جراحی پزشکی مداخله و خودش را فوق تخصص جراحی پلاستیک معرفی می‌کند. در مطب‌ها و حتی بیمارستان‌ها در این سال‌ها عمل‌های جراحی زیادی انجام داده و آسیب‌های فوق‌العاده زیادی به مردم زده است که نتیجه آن تعداد زیاد شکایت‌های ثبت شده است.

این فرد با وجود محاکمه در دادگاه و انتقال به زندان پس از رسیدگی به برخی پرونده‌ها، بازهم به اقدامات خود ادامه داده است و هر بار پس از خروج از زندان، با شدت بیشتر به اقدامات خود ادامه داده است.

متأسفانه برخی پزشکان در همکاری با این فرد، مهر نظام پزشکی و برگه‌های نسخه‌های خود را در اختیار او قرار می‌دادند و همچنین عربلو را با خود به بیمارستان می‌بردند و تحت سرویس و نام این پزشکان، اتاق جراحی در اختیار عربلو قرار می‌گرفت که اتاق جراحی یکی از همین بیمارستان‌ها هفته گذشته با حکم قضائی پلمب شد.

تعداد شاکیان این فرد به دلیل گستردگی آسیب‌های وارده بسیار گسترده است و پس از انتشار تصاویر او از سوی پلیس و مرجع قضائی، بسیاری از افرادی که تصور می‌کردند عربلو واقعاً پزشک است، اقدام به ثبت شکایت خود در دادسرای جرایم پزشکی کردند.

عمده کسانی که از جراحی‌های عربلو آسیب‌دیده‌اند خانم هستند و به ندرت بین شاکیان پرونده آقایان هم حضور دارند؛ آسیب‌های وارد به مراجعه‌کنندگان عربلو به قدری گسترده است که تعدادی از آنها قابل بازگشت و ترمیم نخواهد بود و حتی برخی از افرادی که برای جراحی به او مراجعه کرده بودند، در حال حاضر خانه‌نشین هستند.

مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی درباره علت انتشار تصاویر این فرد گفت: دلیل اصلی این بود که هیچ کدام از برخورد‌ها و حتی محاکمه و زندانی‌شدن‌های قبلی مانع از تکرار جرم توسط این فرد نشده بود و تصمیم گرفته شد با این اقدام به مردم هشدار دهیم که از این به بعد در هر بیمارستان، مطب یا کلینیکی او را دیدید هم اطلاع دهید و هم از انجام جراحی خودداری کنید.

وی ادامه داد: سودی که این آدم از انجام عمل جراحی‌های متعدد روزانه داشته است، باعث شده بود که با وجود دستگیری‌های قبلی بازهم به کار خود ادامه دهد که متأسفانه با فریب مردم موفق شده بود درآمد فوق‌العاده زیادی هم کسب کند.