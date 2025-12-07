نشت گاز در پتروشیمی بوشهر حادثه آفرید

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در سایت جنوبی پتروشیمی بوشهر که در جنوب کریدور ۱۲۵ متری فاز ۲ پتروشیمی عسلویه قرار دارد، حادثه‌ای به دلیل نشت گاز رخ داد. این سایت شامل واحدهایی چون الفین، پلیمرهای سنگین و سبک خطی، اسید استیک، اتیلن گلیکول‌ها، ونیل استات مونومر و موارد دیگر است.

جزئیات اولیه حادثه

مطابق اطلاعات موجود، نشتی در خط انتقال گاز متعلق به شرکت دماوند انرژی بوده است. در این حادثه، یکی از نیروهای پیمانکاری (شرکت جهان پارس) دچار سوختگی جزئی شده است. همچنان آمار دقیقی از پیامدهای این حادثه در دسترس نیست و اطلاعات تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد.

اطلاعیه روابط عمومی پتروشیمی بوشهر

روابط عمومی پتروشیمی بوشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در تاریخ ۱۶ آذرماه، حادثه‌ای به دلیل نشت گاز در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز در پتروشیمی بوشهر به وقوع پیوست. این رویداد در همان دقایق ابتدایی شناسایی شد و با تلاش هماهنگ و سریع تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی و امداد، ظرف مدت ۱۵ دقیقه تحت کنترل درآمد و مهار شد.

براساس گزارش‌های اولیه، این رویداد منجر به مصدومیت دو نفر از کارکنان پیمانکاری شده است. خدمات درمانی و اقدامات پزشکی برای این افراد در حال انجام است. پس از خاموش شدن کامل حریق، تمامی بخش‌ها به وضعیت عادی بازگشته و فرآیند ایمن‌سازی محل حادثه در حال پیگیری است.