اولتیماتوم سازمان بازرسی به «تاپیکو» درباره ایرانول

سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به میدری که رونوشت آن به مدیران همه زیر مجموعه ارسال شده بود، خواستار اجرای دقیق دستورالعمل نحوه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره های شرکت های صندوق ها مصوبه دولت شده بود.

به گزارش تابناک، شنیده ها حاکی است سازمان بازرسی در پی این نامه و مذاکرات انجام شده با توجه به عدم رعایت این دستورالعمل در انتصاب مدیر عامل جدید نفت ایرانول (بازنشسته) و اعضای هیات مدیره (نداشتن سه سال سابقه مدیر عاملی در شرکت های الف) بعد از ارسال و ابلاغ بخشنامه به مدیر عامل تاپیکو مهلت یک ماهه‌ای داده شد تا نسبت به انتصاب مدیر عامل و اعضای جدید هیات مدیره اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس این دستورالعمل عدم رعایت بخشنامه دولت برای صادرکننده حکم و اعضای هیات مدیره که مدیر عامل را انتخاب می کنند و پذیرفتگان حکم دو سال انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است مدیر عامل تاپیکو این دستورالعمل را برای اجرا به همه مدیران عامل شرکتها ابلاغ کرده است.

گفتنی است، براساس این دستوالعمل کلیه مدیرانی که اکنون هم مشغول هستند از تاریخ ابلاغ ۱۳ مهر شش ماه فرصت دارند تا کلیه مدیران عامل و هیات مدیره ها را با این بخشنامه تطبیق دهند و باید در انتظار استعفای یا برکناری تعدادی از مدیران در ماه‌های آینده در شرکت‌های وابسته به صندوق ها بود.