خطیبی که در دو سال گذشته از مدیریت مس سونگون تا پیکان و سایپا و مشاوره به باشگاه شمس‌آذر پیش رفت و در مس فاجعه رقم زد، حالا به دنبال نیمکت دیگری است.

اگر رسول خطیبی همچنان حمایت شود و به نیمکت پارس جم برسد، آیا باید منتظر بود که این تیم جنوبی به سرنوشت مس رفسنجان دچار شود؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رسول خطیبی سرمربی تازه برکنار شده از هدایت باشگاه مس رفسنجان حالا در حال مذاکره با باشگاه پارس جم در استان بوشهر است.

خطیبی که با رقم زدن ضعیف‌ترین نتایج در مس با ۷ امتیاز از ۱۲ بازی این تیم را به قعر جدول لیگ رساند، بالاخره مقابل شعار‌های حیا کن و رها کن تسلیم شد، اما حالا و در فاصله یک هفته از برکناری‌اش به دنبال هدایت پارس جم است.

خطیبی در دو سال گذشته از مدیریت مس سونگون تا پیکان و سایپا و مشاوره به باشگاه شمس‌آذر پیش رفت و فاجعه اخیر در رفسنجان تازه‌ترین افتخار دوران کاری او به شمار می‌رود، اما ظاهرا همچنان معتقد است باید به مربیگری با استفاده از برخی ارتباطات ادامه بدهد.

باید دید مسئولان باشگاه پارس جم هم مثل مدیران شرکت مس برای انتخاب خطیبی به عنوان سرمربی تحت فشار قرار می‌گیرند و این باشگاه هم مسیر مشابه نارنجی‌های رفسنجان را در پیش می‌گیرد؟

به گزارش تابناک، خطیبی پس از کارزارهای انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری و فریادهایی که در تجمعات حامیان مسعود پزشکیان کشید تا به امروز، تجربیات مختلفی را پشت سر گذاشته که در این باره گفته می‌شود او از سوی افرادی نزدیک به رئیس دولت حمایت می‌شود.