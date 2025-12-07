رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت تحمل در جامعه و انتقاد از فریاد و شعار دادن گفت: با فریاد و شعار مشکل حل نمی‌شود. باید واقعیت‌های جامعه را دقیق بشناسیم، بفهمیم چرا برخی جوانان با ما مسئله دارند.

به گزارش تابناک، مصطفی پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به مناسبت ۱۶ آذر، با بیان اینکه امروز برخی تصور می‌کنند دانشگاه، دانشجویان، جوانان و به‌ویژه دختران و زنان، مسئله و مشکل جامعه هستند، اظهار کرد: این بخش‌ها حوزه‌هایی هستند که برای آنان اهتمام و برنامه‌ریزی پرحجم و دقیق صورت می‌گیرد. کشور در معرض دشمنی‌های گسترده، سازمان‌یافته و پرهزینه است و هیچ ملتی در جهان به اندازه ایران هدف قدرت‌های بزرگ و نهادهای پیچیده قرار ندارد که تمرکز این جریان‌ها بیش از همه بر سه گروه جوانان، دانشجویان و بانوان است.

وی افزود: باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و با همفکری، راهکارهایی برای تقویت تاب‌آوری ملی و افزایش توان مقاومت پیدا کنیم. این سه گروه نه مسئله، بلکه راه‌حل هستند. جوانان، دانشجویان و زنان مشکل ما نیستند؛ بلکه گره‌گشای مسائل ما و مسیر عبور از بن‌بست‌ها هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه امروز برخی، دختران و زنان را منشأ نگرانی‌های اجتماعی می‌دانند، تصریح کرد: در حالی‌که نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد برداشت‌های ظاهری و شتاب‌زده می‌تواند به تصویری نادرست در سطح جامعه و در گزارش‌های بیرونی منجر شود؛ تصویری که گاه مبنای تصمیم‌گیری اتاق‌های فکر خارج از کشور قرار می‌گیرد. در بسیاری از مقاطع، همان نقاطی که دشمن تصور می‌کرد آسیب‌پذیرترین بخش‌های کشور هستند، به نقاط قوت جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند که به‌ویژه نقش جوانان و دانشگاهیان در این بخش مورد توجه است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه جامعه ما از نظر ظرفیت‌های انسانی فوق‌العاده غنی و توانمند است، افزود: همین برداشت‌های غلط دشمن بود که زمینه‌ساز حمله دوازده‌روزه اخیر شد. دشمن گمان می‌کرد فضای اجتماعی ایران برای او «فرش قرمز» پهن کرده و برخی ظواهر و گزارش‌ها نشانه‌ای از همراهی جامعه با اهداف اوست؛ اما این تصور اشتباه، مبنای تهاجمی ویرانگر قرار گرفت. حمله به جمهوری اسلامی و مردم ما، برای غرب و به‌خصوص اسرائیل، پیامدهای حیثیتی سنگینی داشت. بسیاری از ادعاهای آنان در عرصه‌های حقوق بشر، آزادی، حقوق زن و حقوق کودک امروز تهی شده است. در مقابل، آنچه ملت ایران در یک قرن اخیر انجام داده و با وجود همه ضعف‌ها، بی‌برنامگی‌ها و مشکلاتش به آن رسیده، اکنون برای دشمن به دغدغه تبدیل شده است.

پورمحمدی ادامه داد: برخلاف انتظار دشمن، این حمله نتوانست جریان اجتماعی ایران را متوقف کند و صدای مشترک میان ایرانیان در نقاط مختلف جهان در قالب پیام، تصویر، شعار و مطالبه هم‌سو بازتاب یافته است. حمله‌های اخیر بخش بزرگی از توان و انرژی دشمن را صرف ایران کرد، زیرا نگرانی اصلی آن‌ها از ملت ایران است؛ ملتی که حامل یک فرهنگ و تمدن تاریخی است. ایران دارای قدرت نظامی و اقتصادی قابل توجهی است، اما در عرصه تمدنی و فرهنگی، رقیب جدی برای کشورهای غربی به حساب می‌آید. غرب جریان‌ساز فکری نیست و نمی‌تواند در قلب‌ها و ذهن انسان‌ها نفوذ کند. آنها توانایی تولید تجهیزات صنعتی، هواپیما و ماشین‌آلات را دارند، اما در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی، میدان رقابت چندانی برایشان باقی نمانده است.

وی با تاکید بر پذیرش مشکلات داخلی، گفت: ما مسئولیت همه اتفاقات کشور را می‌پذیریم؛ نه برای فرار، نه برای پشت‌کردن به مشکلات و نه برای فرافکنی. بسیج وظیفه دارد مسئولیت، خطر و انتقادات را تحمل کند و روح انقلاب اسلامی را نمایندگی کند. دستاوردهای بزرگ ایران، امروز آمریکا را به چالش کشیده و این موفقیت‌ها نتیجه تلاش مدیران، رهبران، خدمتگزاران، مردم، زنان، جوانان و شهداست

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: بروز و ظهور قدرت نظامی کشور هم به‌وضوح دیده می‌شود؛ مانورهایی که هم امیدبخش است، هم قوت قلب است، هم مایه عزت و شکوه ملی. اما پشت این قدرت چیست؟ پشت آن شما دانشجوها، تولیدکنندگان، فناوران، سازندگان و پژوهشگران هستید و این قدرت در همین کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها شکل می‌گیرد.

پورمحمدی با تأکید بر پذیرش انتقادها و ضرورت گفت‌وگو، افزود: امروز جمع نشده‌ایم که تنها تشکر کنیم، بلکه می‌خواهیم نقد سازنده داشته باشیم. اگر می‌خواهیم مشکلات را مطرح کنیم، باید اول توانایی‌ها و ظرفیت‌های همدیگر را بشناسیم.

وی با انتقاد از بسیج دانشجویی که میزبانی جلسه را برعهده داشت، به کم‌جمعیتی دانشجویان در برنامه‌ اشاره کرد و اظهارکرد: دانشگاهی که ۶۰ هزار دانشجو دارد، چرا امروز اینجا این‌قدر کم‌جمعیت است؟ باید کاری کنیم که هزاران نفر از سراسر دانشگاه در این برنامه‌ها شرکت کنند. همه ما، از مدیران گرفته تا دانشجویان، باید پاسخگو باشیم. صدای دانشجویان امروز بلندتر از گذشته است، اما جایگاه تشکل‌ها باید قوی‌تر و جذاب‌تر باشد. ابتدا باید مشکلات را بشناسیم و بپذیریم، سپس به راه‌حل‌ها برسیم. این حضور و گفت‌وگو را نعمت می‌دانم و آماده‌ام وقت زیادی برای این مباحث بگذارم و از هیچ سؤالی هم نمی‌ترسم.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به پرسش‌های حضار تأکید کرد که مسائل ملی مانند پرونده‌های انتخاباتی و یا کرسنت و طرح‌های جدی دیگر باید در جمع‌های بزرگ و با مشارکت تمام متخصصان و ذی‌نفعان مطرح شود.

پورمحمدی با اشاره به فضای نقد و گفت‌وگو در دانشگاه گفت: زمان انتخابات، نه من و نه دیگر کاندیداها، فرصت کافی برای توضیح برنامه‌هایمان نداشتیم. این حضور امروز فرصتی است تا همدیگر را بهتر بشناسیم و با نقد سازنده مسائل را بررسی کنیم. به این دانشگاه افتخار می‌کنیم؛ دانشجویان با جسارت حرف می‌زنند و این برای ما مایه افتخار است. ما نیازمند گفت‌وگوی متقابل هستیم؛ باید ضعف‌ها و قوت‌های همدیگر را بشناسیم و راه‌حل‌ها را پیدا کنیم.

وی درباره محدودیت‌های زمان سخنرانی و پاسخگویی به دانشجویان اظهارکرد: چندبار این نکته مطرح شد که شما مطالبه‌گری می‌کنید نه پاسخگویی. پاسخگویی من در این مرحله محدود است، اما در دوره‌های بعدی می‌توانیم با هم گفت‌وگو کنیم.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر ضرورت تحمل در جامعه و انتقاد از فریاد و شعار دادن گفت: با فریاد و شعار مشکل حل نمی‌شود. باید واقعیت‌های جامعه را دقیق بشناسیم، بفهمیم چرا برخی جوانان با ما مسئله دارند. جامعه نیازمند شناخت عمیق و واقع‌بینی است.

پورمحمدی خطاب به دانشجویان افزود: از لاک خود بیرون بیاییم، حصارهایی که دور خود کشیده‌ایم را برداریم. با ظرفیت‌ها، سلامت، طهارت، انگیزه و ایثار فراوان، قطعاً موفق خواهید شد و موفق خواهیم بود. شرط موفقیت، کنار گذاشتن تعاریف گذشته، افزایش قدرت تحمل و توان شنیدن پرسش و پاسخ است. این‌ها نیازهای جدی جامعه ماست. اگر شما از من انتقاد کنید، هر چه بگویید می‌پذیرم. باید به انتقادهای جامعه از شما و از ما توجه کنیم و به آن‌ها پاسخ دهیم. امیدواریم ضعف‌های ما را خوب شناسایی کنید و تکرارشان نکنید. حداقل ضعف‌ها را بشناسید تا شما گرفتار آن نشوید.