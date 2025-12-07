میلی صفحه خبر لوگو بالا
ظریف: اسرائیل توان ایران را دست‌کم گرفته بود

وزیر خارجه پیشین ایران گفت رژیم صهیونیستی دچار اشتباه محاسباتی شد و مقاومت و توان ایران را دست‌کم گرفت.
۱۴
ظریف: اسرائیل توان ایران را دست‌کم گرفته بود

به گزارش تابناک، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه سابق ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه بیست و سومین نشست «دوحه فروم» با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه ناشی از «اشتباه محاسباتی» رژیم صهیونیستی بوده است، افزود: اسرائیل مقاومت و توان ایران را دست‌کم گرفت. آنها با محاسبات غلط وارد این تجاوز شدند و در نهایت متوجه شدند که ایستادگی ملت ایران مانع از رسیدن آنها به اهدافشان خواهد شد. همین ایستادگی مردمی بود که جنگ را پایان داد

وزیر امور خارجه سابق ایران، همچنین تاکید کرد که در صورت هرگونه حمله جدید، ایران «حق دفاع مشروع» از خود را به کار خواهد گرفت.

ظریف گفت: «بهتر است اسرائیل دوباره به ایران حمله نکند؛ این بهترین گزینه برای تل‌آویو خواهد بود.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
تحلیل ساده انگارانه
اونم توسط کسی که ۴۰ سال مهمترین موقعیت های این کشور دستش بوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
حسن روحانی دوست شما چرا خوشحال بود؟ چرا رسما خودش گفت بعد از جنگ ۱۲‌روزه یه نسیم خوبی داشت،میومد؟ این حرف یعنی چی؟
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
3
پاسخ
این ظریف الان دقیقا چه کارس؟
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
5
پاسخ
آقای ظریف باسیم کارت سفیدت مارو هم وصل کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
ظریف همون ادمی هست که میگفت با یک موشک کار ما تمام هست
اشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
5
پاسخ
این حرفهارانزن!ارباب راناراحت می کنی!
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
3
پاسخ
و همچنین ایران توان اسرائیل را دست کم گرفته بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
2
پاسخ
ناگزیر هستی باور کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
2
پاسخ
جدی می‌فرمایید؟
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
4
پاسخ
اسرائیل قطعا توسط ایران در اینده محو خواهد شد
