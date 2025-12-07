وزیر خارجه پیشین ایران گفت رژیم صهیونیستی دچار اشتباه محاسباتی شد و مقاومت و توان ایران را دست‌کم گرفت.

به گزارش تابناک، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه سابق ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه بیست و سومین نشست «دوحه فروم» با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه ناشی از «اشتباه محاسباتی» رژیم صهیونیستی بوده است، افزود: اسرائیل مقاومت و توان ایران را دست‌کم گرفت. آنها با محاسبات غلط وارد این تجاوز شدند و در نهایت متوجه شدند که ایستادگی ملت ایران مانع از رسیدن آنها به اهدافشان خواهد شد. همین ایستادگی مردمی بود که جنگ را پایان داد

وزیر امور خارجه سابق ایران، همچنین تاکید کرد که در صورت هرگونه حمله جدید، ایران «حق دفاع مشروع» از خود را به کار خواهد گرفت.

ظریف گفت: «بهتر است اسرائیل دوباره به ایران حمله نکند؛ این بهترین گزینه برای تل‌آویو خواهد بود.»