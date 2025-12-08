نتیجه‌گیری در عربستان بخشی از مسیر حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است که نسبت به دوره‌های قبلی از تعداد تیم‌های شرکت کننده هم کم شده و المپیک پیش‌رو به جای ۱۶ تیم با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یک ماه تا آغاز جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا باقی مانده که این رقابت‌ها قرار است از ۱۶ دی تا ۴ بهمن به میزبانی عربستان برگزار شود؛ مسابقاتی که دوره بعدی آن حکم انتخابی المپیک را دارد و این دوره از مسابقات به عنوان یکی از مراحل مهم مسیر تیم‌های آسیایی به سوی انتخابی المپیک ۲۰۲۸ شناخته می‌شود که در جایگاه و سیدبندی دور بعدی مسابقات حائز اهمیت است. سهمیه المپیک در مسابقات دو سال آینده به تیم‌ها تخصیص داده می‌شود، اما این دوره نقشی تعیین‌کننده در ارزیابی وضعیت و آماده‌سازی تیم‌ها دارد.

راه صعود ایران و قرار گرفتن در سید سوم

ایران در مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، با تیم‌های امارات، هنگ‌کنگ و گوام هم‌گروه بود. مسابقات به صورت متمرکز در امارات برگزار شد و شاگردان امیدرضا روانخواه با ارائه نمایشی قابل قبول و شکست تیم میزبان، به‌عنوان صدرنشین به مرحله نهایی در عربستان صعود کردند. با این حال عملکرد ضعیف ایران در دوره قبل -که به حذف از رسیدن به دور نهایی منجر شد- جایگاه تیم ایران را در سیدبندی AFC تحت تأثیر قرار داد و باعث شد ایران در سید سوم قرار بگیرد؛ اتفاقی که احتمال هم‌گروهی با قدرت‌های آسیا را افزایش می‌داد. همین موضوع در نهایت باعث شد تیم کشورمان در گروهی دشوار قرار بگیرد؛ گروهی که کره‌جنوبی و ازبکستان در آن حاضر هستند که هر دو سابقه قهرمانی در این مسابقات را دارند.

قرعه‌کشی ۲۰۲۶؛ ایران در گروه C

بر اساس قرعه‌کشی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم زیر ۲۳ سال یا همان امیدهای ایران در گروه C با سه تیم کره‌جنوبی، ازبکستان و لبنان هم‌گروه شدند. این قرعه ایران را در همان ابتدای رقابت‌ها وارد چالشی جدی می‌کند. نخستین دیدار شاگردان روانخواه در تاریخ ۱۷ دی‌ماه برابر کره‌جنوبی انجام خواهد شد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

وضعیت مدیریتی تیم امید

نکته مهم درباره تیم امید ایران اینکه این تیم برای چرخه المپیک ۲۰۲۸ کاملاً زیر نظر فدراسیون فوتبال اداره می‌شود و برخلاف برخی دوره‌های گذشته هیچ وابستگی مدیریتی یا ساختاری به کمیته ملی المپیک ندارد. این ساختار جدید می‌تواند به یکپارچگی فنی و افزایش ثبات برنامه‌ریزی کمک کند.

چشم‌انداز تا المپیک ۲۰۲۸

تیم امید ایران با میانگین سنی زیر ۲۱ سال، علاوه بر این رقابت‌ها، مسیر طولانی‌تری پیش رو دارد که به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و دوره بعدی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ختم می‌شود که حکم انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را دارد. با این حال نتیجه‌گیری در عربستان بخشی از مسیر حضور در لس‌آنجلس است که نسبت به دوره‌های قبلی از تعداد تیم‌های شرکت کننده هم کم شده و المپیک پیش‌رو به جای ۱۶ تیم با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. با این حال نسل جوان فعلی یکی از فشرده‌ترین برنامه‌های آمادگی تا المپیک را تجربه خواهد کرد که در صورت پیاده شدن دقیق و توجه بیشتر به جزئیات می‌تواند به طلسم ۵۰ ساله راه نیافتن به المپیک پایان دهد. البته عملکرد مناسب در عربستان نخستین محک جدی در مسیر ۲۰۲۸ خواهد بود که تا آن روز یک ماه بیشتر فرصت باقی نمانده است.