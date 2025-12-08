میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعزام در سکوت و شکست در بی خبری؛ کسی پاسخگوی نتایج شمشیربازی نیست!

در شرایطی که شمشیربازی ایران هر روز با افت روبه‌رو می‌شود و نتایج شمشیربازان ناامید کننده است، اما هنوز کسی به علت سکوت و بی پاسخی رئیس این فدراسیون پی نبرده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۲۳
| |
1857 بازدید
|
۳

اعزام در سکوت و شکست در بی خبری؛ کسی پاسخگوی نتایج شمشیربازی نیست!

صدایی از فدراسیون شمشیربازی و رئیس آن شنیده نشده تا علت چرایی ناکامی در مسابقات اخیر از جمله رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا، جام جهانی الجزایر، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و... را بدهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از نتایج حیرت‌انگیز! شمشیربازی ایران در رقابت‌های جام جهانی الجزایر، تیم ملی اسلحه سابر و اپه ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هم نتایج ضعیفی کسب کردند. فقط کسب دو مدال برنز تیمی در تورنمنتی در سطح بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور تیم‌های محدود، برای شمشیربازی ایران که در یک دهه اخیر (در اسلحه سابر) در سطح جهان جزو مدعیان محسوب می‌شد و در المپیک چهارم شد، طبیعتاً چیزی جز شکست نیست. آن هم در شرایطی که در بخش انفرادی اسلحه سابر، نه علی پاکدامن و نه محمد فتوحی موفق به کسب مدال نشدند، آن هم در شرایطی که پاکدامن دارای مدال‌های متعدد آسیایی و جهانی است و یک سال قبل در جام جهانی گرجستان مدال نقره جهان را کسب کرد.

طبیعتاً افت انفرادی و تیمی شمشیربازان ایران در یک سال اخیر، نمی‌تواند اتفاقی باشد. تیمی که در المپیک تا آستانه فینال پیش رفت و در نهایت چهارم شد و در انفرادی هم صاحب مدال بود، حالا در سطح کشورهای اسلامی در انفرادی به مدال نمی‌رسد و در بخش تیمی هم مدالش از برنز بالاتر نیست. این نتایج طبیعتاً حاصل عدم نظم و برنامه‌ریزی در فدراسیونی محسوب می‌شود که با تصمیمات خلق‌الساعه جایگاه شمشیربازی ایران را با سرعت پایین آورده و حالا حتی ورزشکاران ایران بین ۱۰۰ نفر برتر جهان هم قرار نمی‌گیرند.

بسیاری پس از رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا [که یکی از نفراتی تیم ایران فرزند رئیس فدراسیون بود] و بدون کسب نتیجه در بخش انفرادی به ایران بازگشت، با نتایج ضعیف در جهانی الجزایر و بازی‌های کشورهای اسلامی منتظر پاسخگویی علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی بودند تا درباره نتایج و عدم موفقیت ورزشکاران ایران صحبت کند. با این حال صدایی از فدراسیون شمشیربازی و رئیس آن شنیده نشد تا علت چرایی ناکامی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با وجود اعزام ۹ ورزشکار به عربستان را بدهد. دو مدالی هم که در بخش تیمی کسب شده، در حالی بود که حتی یک پیروزی مقابل تیمی بدون عنوان مانند امارات هم ایران را به مدال برنز می‌رساند و طبیعتاً این نتیجه نمی‌تواند برای شمشیربازی ایران در بخش سابر و اپه موفقیت محسوب شود و چه بسا شکست است.

در تازه‌ترین اتفاق هم جالب است، فدراسیون شمشیربازی نیما زاهدی را به مسابقات گرندپری اورلئانس فرانسه اعزام کرده، اما نه در خصوص اعزام این ورزشکار و نه در خصوص نتیجه حاصل شده هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. در حالی که سابریست ۲۷ ساله ایران که به نوعی باید جانشین قدیمی‌ترها باشد، پس از ۳ برد و ۳ باخت در مرحله پیش مقدماتی، در دور نخست جدول مقدماتی با کالبارو از اسپانیا روبه‌رو شد و نتیجه را ۱۵ بر ۱۴ واگذار کرد و حذف شد. زاهدی در نهایت بین ۲۱۷ شرکت کننده هم در رده ۱۳۱ جهان ایستاد تا فدراسیون شمشیربازی ترجیح بدهد در خصوص نتیجه او سکوت کرده و خبری منتشر نکند.

اعزام در سکوت و شکست در بی خبری؛ کسی پاسخگوی نتایج شمشیربازی نیست!

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، اینکه آیا نتایج حال حاضر شمشیربازی ایران که نشان داده بود پتانسیل کسب مدال در بازی‌های آسیایی و المپیک را دارد، مورد تأیید این فدراسیون است؟ آیا در وزارت ورزش و جوانان که عملکرد فدراسیون‌ها به دقت بررسی و نقد می‌شود، عملکرد یک سال اخیر فدراسیون شمشیربازی بررسی شده و خروجی خاصی هم داشته است؟ کمیته ملی المپیک که از حالا باید آماده حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا در سال آینده شود، چقدر روی مدال‌های شمشیربازی حساب باز کرده و انتظار چه نتیجه‌ای را از این فدراسیون دارد؟

طبیعتاً عملکرد علیرضا پورسلمان و تصمیمات اخیر او چندان به حل مشکلات کمک نکرده و نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. اگر شمشیربازی، تورنمنت به تورنمنت به سمت پیشرفت می‌رفت، می‌شد امیدوار بود اما از زمان انتخاب محمد رهبری به عنوان سرمربی تیم ملی و تغییراتی که رقم خورده، از پیشرفت خبری نبوده است. حضور پارسا پورسلمان در تیم زیر ۲۳ سال اسلحه سابر ایران، یکی دیگر از تصمیماتی بوده که رئیس فدراسیون گرفته و فرزندش را به عنوان یکی از آیندگان اسلحه سابر وارد چرخه تیم ملی کرده است. فرزندی که در اولین حضورش در یک تورنمنت با شکست به ایران بازگشت و مشخص نیست شمشیربازی با این پشتوانه ضعیف و با این تصمیمات بی ثمر، چه آینده‌ای پیش‌رو دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شمشیربازی نیما زاهدی شمشیربازی سابر فدراسیون شمشیربازی محمد رهبری علی پاکدامن علیرضا پورسلمان
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخره گرفتن انضباط به سبک فدراسیون شمشیربازی/ دورهمی با کارمندان بعد از بستنی‌خوری!
پورسلمان، آقازاده‌اش و شمشیری بیخ گلوی شمشیربازی؛ ناکامی تکراری و نابودی سابر در کمین؟
پورسلمان: برخی موفقیت شمشیربازی در غیاب خودشان را نمی‌خواهند/ درگیری پاکدامن و رهبری فنی بود
خروجی جلسات فنی و انضباطی شمشیربازی؛ تصمیماتی برای نقره داغ کردن پاکدامن/ سابر به آرامش می‌رسد؟
سابر از نزدیکی قله به سمت دره با پورسلمان و رهبری/ نمره صفر با یک صفر!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
آرمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
شمشیربازی بعد از رفتن باقرزاده رفت به سمت افت کردن. باز اسلحه اپه کمی با حضور پیمان فخری یه جونی داشت و چهارتا مدال میگرفت اما همون آدم رو هم دیگه شرایط کار کردن رو براش مهیا نکردن. کسانی که شمشیربازی رو میشناسن ببینن فتوحی چه نسبت فامیلی با رئیس فدراسیون داره که قرار بود بشه مربی تیم ملی.
محمد
|
Germany
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
بنظرم یه سری آدم نشستن و فقط میگن لنگش کن، چه انتقاد عجیبیه جدیدا سایتهای مختلف میکنن از شمشیربازی. بجای حاشیه درست کردن دنبال درست کردن اوضاع باشین‌.
پاسخ ها
آرمین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خب قبلا لنگ شده آخه و انتقادی که دارن می کنن اتفاقا بر مبنای یه تاریخچه ای بوده که برای همین یک ساله پیشه. چه اتفاقی از یک سال پیش تا الان افتادخ که یهو شمشیربازی اینجوری رفته تو سقوط؟ باید نقد بشه دیگه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dlr
tabnak.ir/005dlr