ائتلاف النصر اعلام کرد رهبر این ائتلاف، از گزینه‌های مطرح برای ریاست دولت آینده عراق است، اما او تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره پذیرش این مسئولیت اعلام نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «سلام الزبیدی» سخنگوی ائتلاف النصر عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد که «حیدر العبادی» رئیس این ائتلاف و نخست‌وزیر اسبق این کشور در میان نامزدهای پیشنهادی برای تصدی سمت نخست‌وزیری دولت آینده قرار دارد، هرچند هنوز موضع قطعی خود را مشخص نکرده است.

الزبیدی تأکید کرد که طرح نام العبادی نه به درخواست او و نه با پیشنهاد مستقیم ائتلاف النصر صورت گرفته، بلکه نتیجه تمایل برخی گروه‌های عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق است.

وی افزود که العبادی در صورتی این مسئولیت را نخواهد پذیرفت که تصدی آن مشروط یا محدود به تعهداتی باشد که طرف‌های سیاسی تعیین می‌کنند.

پیش‌تر نیز «عامر الفایز» نماینده پارلمان و از چهره‌های عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرده بود که شمار نامزدهای مطرح برای سمت نخست‌وزیری به ۳۰ نفر رسیده است؛ رقمی که از شدت رقابت برای این پست حکایت دارد.

طبق گزارش منابع رسانه‌ای عراق، از جمله چهره‌های مطرح دیگر برای ریاست دولت آینده عراق، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر فعلی و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» هستند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، پیشتر نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرده بود.

طبق نتایج اعلام شده، ائتلاف آبادانی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی، بیشترین کرسی را در انتخابات کسب کرد.

پس از اعلام نتایج انتخابات، ائتلاف چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ شیعیان در پارلمان جدید) که دوشنبه شب با حضور همه اعضای خود در بغداد تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق اعلام کرد.