به گزارش تابناک؛ به دنبال تداوم آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی کلانشهرها و هشدارها درباره موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

آخرین اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:

مازندران

در پی برگزاری جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان مازندران، تصمیمی مهم در حوزه آموزش اتخاذ شد. طبق این تصمیم، تمامی مدارس استان در مقاطع مختلف تحصیلی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تعطیل خواهند بود و آموزش دانش‌آموزان به شکل مجازی ادامه می‌یابد.



اصفهان

به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روزهای شنبه تا دوشنبه ۱۷ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و… دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اصفهان به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.

مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است.



کردستان

طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی استان در روزهای ۱۵ تا ۱۷ آذر به‌دلیل شیوع آنفلوانزا تعطیل بوده و آموزش غیرحضوری است.

همچنین، کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند در این روزها دورکاری کنند.



لرستان

باهدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذرماه) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، همه مراکز آموزشی شامل پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها ملزم به ارائه آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.



کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلونزا، همه مدارس استان در روز‌های ۱۶ و ۱۷ آذر و همچنین دانشگاه‌ها تا پایان هفته تعطیل هستند.

البرز

فردا دوشنبه۱۷ آذر پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها بجز طالقان و آسارا تعطیل هستند و شیفت صبح مقطع ابتدایی غیرحضوری است و مادرانی که دانش‌آموز ابتدایی نیز دورکار شدند.

هرمزگان

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی‌آباد و قشم از دوشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۹ آذرتعطیل هستند.مدارس ابتدایی در این پنج شهر طی همین بازه زمانی غیرحضوری خواهد بود؛ اما مدارس ابتدایی در سایر بخش‌ها و مناطق تابعه این شهرستان‌ها حضوری فعالیت می‌کنند.مدارس متوسطه اول و دوم در سراسر استان از فردا دوشنبه تا پایان هفته حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دایر خواهند بود.

کرمانشاه

دبیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

گلستان

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در گلستان و برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری، استانداری اعلام کرد که تمامی مدارس استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل بوده و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

قم

براساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، تمام مهد‌های کودک، پیش دبستانی‌ها و تمام مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه، غیرحضوری شد.

سمنان

با افزایش موارد بیماری‌های واگیر در سمنان، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن کلاس‌ها برای روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ به مدیران مدارس سپرده شد تا بر اساس شرایط هر مدرسه، روند آموزشی را تنظیم کنند.

آذربایجان‌غربی

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، تمامی مراکز آموزشی و مقاطع تحصیلی استان در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فارس

روابط عمومی استانداری فارس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به‌منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. همچنین مادران باردار و کارمندان دارای بیماری‌های خاص و زمینه‌ای در این بازه زمانی دورکار شدند.

تهران

فعالیت همه مدارس، ادارات و دانشگاه ها به صورت حضوری دایر می باشد، فقط مهدکودک ها و پیش دبستانی های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خبرداد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته به صورت غیر حضوری تشکیل می‌شود.

ایلام

براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.

استان مرکزی

تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک ساوه تعطیل و تمام کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار می‌شود.