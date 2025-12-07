En
پرسش تند دانشجوی گیلانی از رسایی
تعداد بازدید : 691
کد خبر:۱۳۴۴۴۶۵
2703 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

پزشکیان: دستور دادم سیم‌کارت‌های سفید را سیاه کنید

مسعود در مورد مسئله فیلترینگ گفت: «بدترین کاری که در مملکت داریم فیلترینگ است، چگونه حل کردنش مساله است، اگر با دستور بود از روز اول دستور می‌دادیم الان دستور دادم سیم کارت آنهایی که سفید است را سیاه کنند تا بفهمند آنهایی که سیم کارت‌شان سیاه است چه بلایی سرشان می‌آید.»
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان سیم کارت سفید فیلترینگ ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
64
پاسخ
باور کردیم !
اگه اینقدر عرضه داری فیلترینگ را بردار که از وعده هات بود !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
چرا قبل از لو رفتن سیاهشان نکردی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
40
پاسخ
شما سیم کارت های سیاه رو سفید می کردید قربان
کاری می کردید ما حال و احوال سخنگوی محترمه و تمامی دوستان و اعوان و انصار دارای سیم کارت سفید رو درک می کردیم
نکنه خیلی اون حال و احوال خوبه و می ترسید مردم بدعادت بشن و دیگه نخوان بهشت برن؟
بهلول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
34
پاسخ
لطفا دستور بده قیمت ها بالا نره و اجناس گرون نشن. بشین بابا حال نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
64
پاسخ
خوب شد X افشا کرد وگرنه کسی زیر بار نمی رفت.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
36
پاسخ
پزشکیان: دستور دادم سیم‌کارت‌های سفید سفیدتر و سیمکارتهای سیاه سیاه تر کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
16
پاسخ
ماشالله...
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
45
پاسخ
خیلی وقته همه ما رو سیاه کردی؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
22
پاسخ
ببینیم وتعریف کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
17
19
پاسخ
من به تو دستور میدم جلوی قیمت دلارو بگیر خادم الجمهور. ضعیف ترین خادم جمهور دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
14
پاسخ
خدا خیرش بده
امیدوارم به شکل موثر و البته اگه به سمع و نظر رییس جمهور محترم برسه با شدت بیشتر - بابت مدتی که ظالمانه و به شکل تبعیض آمیز سفید بودند - سفیدها سیاه بشوند تا طعم آزاری که با اعمال فیلترینگ به ملت بی پناه و بینوا بابت در ظاهر نگرانی های اعتقادیشون ولی در واقع منافع و رانت‌خواریشون رسوندند رو بچشن...
