مسعود در مورد مسئله فیلترینگ گفت: «بدترین کاری که در مملکت داریم فیلترینگ است، چگونه حل کردنش مساله است، اگر با دستور بود از روز اول دستور می‌دادیم الان دستور دادم سیم کارت آنهایی که سفید است را سیاه کنند تا بفهمند آنهایی که سیم کارت‌شان سیاه است چه بلایی سرشان می‌آید.»