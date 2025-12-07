نبض خبر
پزشکیان: دستور دادم سیمکارتهای سفید را سیاه کنید
مسعود در مورد مسئله فیلترینگ گفت: «بدترین کاری که در مملکت داریم فیلترینگ است، چگونه حل کردنش مساله است، اگر با دستور بود از روز اول دستور میدادیم الان دستور دادم سیم کارت آنهایی که سفید است را سیاه کنند تا بفهمند آنهایی که سیم کارتشان سیاه است چه بلایی سرشان میآید.»
باور کردیم !
اگه اینقدر عرضه داری فیلترینگ را بردار که از وعده هات بود !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شما سیم کارت های سیاه رو سفید می کردید قربان
کاری می کردید ما حال و احوال سخنگوی محترمه و تمامی دوستان و اعوان و انصار دارای سیم کارت سفید رو درک می کردیم
نکنه خیلی اون حال و احوال خوبه و می ترسید مردم بدعادت بشن و دیگه نخوان بهشت برن؟
لطفا دستور بده قیمت ها بالا نره و اجناس گرون نشن. بشین بابا حال نداری
پزشکیان: دستور دادم سیمکارتهای سفید سفیدتر و سیمکارتهای سیاه سیاه تر کنند
من به تو دستور میدم جلوی قیمت دلارو بگیر خادم الجمهور. ضعیف ترین خادم جمهور دنیا
خدا خیرش بده
امیدوارم به شکل موثر و البته اگه به سمع و نظر رییس جمهور محترم برسه با شدت بیشتر - بابت مدتی که ظالمانه و به شکل تبعیض آمیز سفید بودند - سفیدها سیاه بشوند تا طعم آزاری که با اعمال فیلترینگ به ملت بی پناه و بینوا بابت در ظاهر نگرانی های اعتقادیشون ولی در واقع منافع و رانتخواریشون رسوندند رو بچشن...
