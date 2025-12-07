جشن تولد آقازاده خوش تیپ سینمای ایران

ویدیوی کوتاهی که سینا مهراد به مناسبت تولد 34 سالگی‌اش در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده، مورد توجه کاربران قرار گرفت. او در این ویدیو لحظه‌ای کوتاه از جشن تولد خود را با مخاطبانش به اشتراک گذاشته و این انتشار با واکنش‌های مختلف کاربران همراه شده است. سینا مهراد با انتشار این ویدیو نوشت:⁨ «خیلی حال میده بزرگ شدن، خیلی حال میده پخته شدن … خیلی حال میده زندگی ، با تمام سختی هاش …ممنون از همه ی دوستانی که تولدمو تبریک گفتن.»