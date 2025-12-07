En
گریه سوزناک بهنوش بختیاری: در حال مرگم!
کد خبر:۱۳۴۴۴۴۵
نبض خبر

نوشته عجیب پشت ماشین حسام نواب صفوی

بهنوش بختیاری در گفت‌وگو با مجید واشقانی، خاطره‌ای جالب از حسام نواب صفوی تعریف کرد. او گفت که در سال ۷۴ حسام نواب صفوی یک خودروی پاترول داشت که در آن زمان جزو ماشین‌های لاکچری محسوب می‌شد و پشت آن نوشته‌ای عجیب وجود داشت: «HIV negative»؛ به این معنا که او مبتلا به ویروس ایدز نیست. این خاطره باعث خنده شدید مجید واشقانی شد.
برچسب‌ها:
نبض خبر حسام نواب صفوی ویدیو بهنوش بختیاری فیلم
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
17
پاسخ
خداشفابده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
بسیار سخیف!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
2
پاسخ
چرا لنز گذاشتی
