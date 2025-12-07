نبض خبر
نوشته عجیب پشت ماشین حسام نواب صفوی
بهنوش بختیاری در گفتوگو با مجید واشقانی، خاطرهای جالب از حسام نواب صفوی تعریف کرد. او گفت که در سال ۷۴ حسام نواب صفوی یک خودروی پاترول داشت که در آن زمان جزو ماشینهای لاکچری محسوب میشد و پشت آن نوشتهای عجیب وجود داشت: «HIV negative»؛ به این معنا که او مبتلا به ویروس ایدز نیست. این خاطره باعث خنده شدید مجید واشقانی شد.
حسام نواب صفوی بهنوش بختیاری
