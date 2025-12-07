نبض خبر
رپخوانی لیلی رشیدی که از صداوسیما پخش شد!
«آبپریا» مجموعهای تلویزیونی به کارگردانی مرضیه برومند است که در نوروز 1392 از شبکه دو پخش شد. این سریال کمدی–فانتزی برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده و با استفاده گسترده از جلوههای ویژه به موضوع محیطزیست میپردازد. «آبپریا» در لوکیشنهای متنوع و شهرهای مختلف فیلمبرداری شده است. جمعی از بازیگران مطرح از جمله هنگامه مفید، بهناز جعفری، سحر ولدبیگی، امیرحسین صدیق، لیلی رشیدی و بهرام شاهمحمدلو در آن حضور دارند. در ویدیوی زیر لیلی رشیدی در این سریال در نقش «رشکهپری» با سبکی شبیه به رپ آواز میخواند.
برچسبها:نبض خبر لیلی رشیدی ویدیو رپر رپ کردن
