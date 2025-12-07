«آب‌پریا» مجموعه‌ای تلویزیونی به کارگردانی مرضیه برومند است که در نوروز 1392 از شبکه دو پخش شد. این سریال کمدی–فانتزی برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده و با استفاده گسترده از جلوه‌های ویژه به موضوع محیط‌زیست می‌پردازد. «آب‌پریا» در لوکیشن‌های متنوع و شهرهای مختلف فیلم‌برداری شده است. جمعی از بازیگران مطرح از جمله هنگامه مفید، بهناز جعفری، سحر ولدبیگی، امیرحسین صدیق، لیلی رشیدی و بهرام شاه‌محمدلو در آن حضور دارند. در ویدیوی زیر لیلی رشیدی در این سریال در نقش «رشکه‌پری» با سبکی شبیه به رپ آواز می‌خواند.