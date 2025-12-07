نبض خبر
سکانس مهراوه شریفینیا و پسر همسایه؛ مالنای وطنی؟!
سکانسی تازه از سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» با بازی مهراوه شریفینیا وایرال شده که کشش و توجه او به پسر همسایه دوباره سوژه فضای مجازی شده است. گروهی از کاربران این خط روایی را مالنا نسخه وطنی خواندهاند و واکنشهای قابل تاملی نشان دادهاند. این سکانس را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
برچسبها:نبض خبر مهراوه شریفی نیا برتا داستان یک اسلحه ویدیو
حالا شاید کشش عاطفی یا جنسی نباشه ، صبر کنید فیلمنامه به پایان برسه .
بنده خدا مونیکا بلوچی،پراید که بنز نمیشه !
ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
موریس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
بعید نیست آخر فیلم بگن این خانم مادر پسره بوده ترکشان کرده حالا برگشته به این بهانه به پسرش نزدیک شده! فیلم ایرانیه دیگه! فقط معلوم نیست تکلیف فکرهایی که تو کله پسره انداخته چی میشه؟ اونم لابد میگن پسره خیلی هالو بوده فکری نکرده...
ناشناس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶