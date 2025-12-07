سکانسی تازه از سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» با بازی مهراوه شریفی‌نیا وایرال شده که کشش و توجه او به پسر همسایه دوباره سوژه فضای مجازی شده است. گروهی از کاربران این خط روایی را مالنا نسخه وطنی خوانده‌اند و واکنش‌های قابل تاملی نشان داده‌اند. این سکانس را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.