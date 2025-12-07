En
گریه سوزناک بهنوش بختیاری: در حال مرگم!
کد خبر:۱۳۴۴۴۲۶
نبض خبر

سکانس مهراوه شریفی‌نیا و پسر همسایه؛ مالنای وطنی؟!

سکانسی تازه از سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» با بازی مهراوه شریفی‌نیا وایرال شده که کشش و توجه او به پسر همسایه دوباره سوژه فضای مجازی شده است. گروهی از کاربران این خط روایی را مالنا نسخه وطنی خوانده‌اند و واکنش‌های قابل تاملی نشان داده‌اند. این سکانس را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
27
پاسخ
حالا شاید کشش عاطفی یا جنسی نباشه ، صبر کنید فیلمنامه به پایان برسه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
9
7
پاسخ
دختر حاج آقا شریفی نیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
12
7
پاسخ
چه صدای تو مخی داره..چجوری بازیگره این خانومه
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
15
پاسخ
بنده خدا مونیکا بلوچی،پراید که بنز نمیشه !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
من شباهتی بین مونیکابلوچی و پراید نمی بینم . شاید بهتر بود می نوشتی فیات که بنز نمی شه . بیشتر شبیه فیات است
موریس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
ناشناس 13:00 ،دکتر باهوش به نظرت منظور از پراید مونیکا بلوچی بوده یا شریفی نیا ؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اتفاقا منظور من از بنز شریفی نیا بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
7
پاسخ
دادا این تابلو داره آمار بابای پلیس پسر رو می گیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
2
پاسخ
بعید نیست آخر فیلم بگن این خانم مادر پسره بوده ترکشان کرده حالا برگشته به این بهانه به پسرش نزدیک شده! فیلم ایرانیه دیگه! فقط معلوم نیست تکلیف فکرهایی که تو کله پسره انداخته چی میشه؟ اونم لابد میگن پسره خیلی هالو بوده فکری نکرده...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مادر این پیر فوت کرده
