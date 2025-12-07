En
تعداد بازدید : 5708
کد خبر:۱۳۴۴۴۲۳
کد خبر:۱۳۴۴۴۲۳
12344 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد

العربیه متعلق به عربستان سعودی با انتشار برش‌هایی از یک ویدیوی طولانی که توسط لونا الشبل روزنامه نگار و مشاور ویژه بشار اسد، چهره‌ای متفاوت از اسد رو کرد. لونا الشبل که رابطه‌ای بسیار نزدیک‌تر از یک مشاور با بشار اسد داشت، پس از آنکه این گمانه مطرح شد که جاسوس است، در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و حالا انتشار این ویدیوی خصوصی که در آن بشار عقاید واقعی‌اش را بیان می‌کند، بحث جاسوس بودن این زن را تقویت کرده است. بشار اسد در بخشی از این ویدیو که با یک خودروی هوندای قدیمی که خودش رانندگی می‌کند، در حال بازدید از منطقه «غوطه» دمشق که در یکی از سال های جنگ داخلی این کشور انجام شده، خشم و نفرت خود را علیه مردم غوطه دمشق ابراز کرد. لونا الشبل، در بخشی از این ویدیو درباره حمله ارتش سوریه به مناطق مخالفان در حومه دمشق به اسد می گوید: «بچه ها [سربازان] منطقه جوبر را غارت کردند و چیزی در آن باقی نگذاشتند.» اسد که خودش رانندگی می‌کند هنگام عبور از کنار یک مسجد ویران شده در این شهر، گفت: «پول خوراک ندارند اما برای سنگ مرمر مسجد هزینه می کنند، مثل فراعنه مصر که اهرامات را برای عبادت ساختند». در بخش دیگری از ویدیو بشار اسد در حال دست تکان دادن برای سربازان ارتش که کنار جاده ایستاده‌اند و سلام نظامی می‌دهند، بعد با لحن تحقیرآمیز و وقتی ماشین کمی دور شد: «این احمق‌ها… این گوساله‌ها… فکر کردن من واقعاً بهشون اهمیت می‌دم.» در بخش از ویدیو لونا الشبل در حالی که به خودروهای زرهی نگاه می‌کند: «اینا مال اونا هستن یا مال ما؟» بشار اسد (با تمسخر) می‌گوید: جوان‌ها کجان؟ کجا غیبشون زده؟ همه‌شون در رفتن.» لونا الشبل در آخرین جمله این بخش از ویدیو می‌گوید: «خب حالا دیگه واقعاً تنهاییم، نه؟» در بخش دیگری از این ویدیو لونا الشبل با اشاره به عملکرد «حزب الله» می گوید: «حزب الله همیشه به توانایی اش در جنگ خیابانی افتخار می کرد… اما در نهایت دیگر صدایی از آن شنیده نشد.» بشار اسد نیز در ادامه با به کار بردن عبارتی توهین آمیز به منطقه غوطه در استان ریف دمشق ناسزا گفت: «لعنت به پدر غوطه… لعنت به پدر این غوطه کثیف.» جایی که یکی از مناطق شروع شورش بود و بشار متهم به حمله به سلاح شیمیایی به آن شد. در بخش دیگری از این ویدیو الشبل از اسد می پرسد: «وقتی عکس هایت را در خیابان ها می بینی چه حسی داری؟» بشار اسد نیز پاسخ می دهد: «راستش هیچ حسی ندارم. نه چشمم می بیندشان، نه ذهنم طرفشان می رود.» در بخش دیگری از این ویدیو در صحبت با الشبل، نام خانوادگی خاندان اسد (به معنی شیر) را مسخره می کند و می گوید: «باید آن را به نام حیوان دیگری تغییر دهم.» این ویدیوهای برش خورده را یک جا می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بشار اسد لونا الشبل سقوط بشار اسد ویدیو سقوط دولت بشار اسد سقوط دولت سوریه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
108
28
پاسخ
هوش مصنوعی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شما هرچی نشون میدن بهتون مدرک و سند ، میگید هوش مصنوعی هست خدا رو شکر این کلمه رو یاد گرفتید
Asad
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
پسرم بوده یا نبوده در کل مردمش دوستش نداشتند و سوریه در فساد و فقر و رشوه غوطه ور بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
6
17
پاسخ
ماشین هوندا اسد مدل چه سالی است و چقدر قیمتش است البته با دلار امروز؟
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
66
20
پاسخ
تابناک چطور نتونست تشخیص بده هوش مصنوعی هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تو تشخیص دادی کافیه
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
باشه تو راست میگی مدافع اسد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
توتشخیص دادی کافیه یعنی چی!؟خب راست میگه هوش مصنوعی دیگه.واضح دیگه
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
0
پاسخ
اهرامات مصر هم اکنون به دستور زبان اضافه شد پس چی شد هرم. اهرام و اهرامات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
6
پاسخ
اونوقت ایران داشت از این دفاع می‌کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
2
پاسخ
این روزها با وجود هوش مصنوعی من هیچ چیزی رو دیگه باور ندارم.
و سوال اصلی این است چرا این فیلم زودتر منتشر نشد. آیا هوش مصنوعی به تکامل نرسیده بود یا......؟
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
4
پاسخ
عاقبت حاکمانی که وطن پرست نباشند تباهی ودربه دری میباشد .حیف از این همه وقت وهزینه ای که برای انهاشد.
