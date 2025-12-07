En
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
نبض خبر

ظریف: بیشتر از عرب‌‎ها از آرمان‌های عربی حمایت کردیم

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران گفت: «ما همیشه بیشتر از کشورهای عربی از آرمان‌های عربی حمایت کردیم. ایران حدود هفت هزاره است که سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. ایران قوی است. ایران توانمندی‌های(لازم) را دارد. این توانمندی‌ها در ایران نهادینه شده‌اند-وارداتی نیستند. امنیت ما وارداتی نیست، آن را خریداری نمی‌کنیم. بنابراین بهتر است که همه آن را به رسمیت بشناسند، با آن کنار بیایند و همکاری با ایران را آغاز کنند.» روایت ظریف را می‌بینید و می‌شنوید.
