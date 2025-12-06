تصاویر مرد کامیارانی که 22 سال نخوابیده است!

تصاویر مرد کامیارانی را می‌بینید که می‌گوید 22 سال نخوابیده و روایت او را می‌بینید و می‌شنوید. البته انسان به خواب نیاز دارد. حتی اگر فرد تصور کند خواب نمی‌بیند یا به سختی می‌خوابد، مغز معمولاً در مراحل خواب سبک یا «خواب غیرآگاهانه» فرو می‌رود. حداکثر مدتی که عملاً تحت نظارت علمی ثبت شده و شخص عمداً نخوابیده باشد، چند هفته (حدود یک تا دو هفته) بوده است. یک بیماری نادر به نام Fatal Familial Insomnia (FFI) وجود دارد که باعث اختلال شدید در خواب می‌شود. اما افراد مبتلا اغلب طی چند ماه تا چند سال (نه دهه) دچار زوال جدی مغزی، علائم عصبی، و در نهایت مرگ می‌شوند. بیماران با FFI حتی اگر توانایی خواب بسیار محدود را از دست بدهند، معمولاً ظرف یک تا سه سال بعد دچار مرگ یا زوال شدید می‌شوند؛ بنابراین افراد مبتلا به FFI یا موارد مشابه، عمر طبیعی تا 22 سال بدون خواب بعید است.