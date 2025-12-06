نبض خبر
شهرام جزایری: فساد دولتی سالیانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است!
شهرام جزایری با تاکید بر آنکه عقبه و زیانهای فساد دولتی سالیانه بالای 160 170 هزار میلیارد تومان بوده، میزان پولی که بخش خصوصی در این زمینه برده را هزار میلیارد تومان در سال میخواند که قابل مقایسه نیست. جزایری تاکید کرد راهکار عبور از این حجم فساد خصوصی سازی است. روایت جزایری را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر شهرام جزایری فساد دولتی رانت خصوصی سازی ویدیو
این رانت آشکاراداره پرداخت میشه وفسادشده قانون
عجب کشوری شده ایران
ناشناس| |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
برای تخریب بابک زنجانی باید صحبت های جزایری را هم بشنویم چقدر دقیق هم گفته ۱۷۰
چه وضعی شده چقدر مسئولین اقتصادی کشور فشل و نا کارآمد هستند که مفسدان اقتصادی راه حل میدن و به نوعی دارند علنی باج خواهی میکنند
این اقا....هر جای دنیا بود الان تو زندان پوسیده بود...الان ماشالاه سر حال با گردن کلفت اومده..طلبکار شده...راه حل هم تازه نشون میده...پس وزارت اقتصاد....دارایی سازمان برنامه و بودجه این همه نهاد اقتصادی....استادان دانشگاه کجان که این داره راهکار نشون میده.....