زندگی در دنیای امروز آن‌قدر سریع و پرمشغله پیش می‌رود که جای سر خاراندن نیست. حالا فکرش را بکنید پس از یک روز طولانی قصد دارید کوهی از لباس‌های کثیف را بشویید. آن‌ها را به تفکیک رنگ درون ماشین لباسشویی می‌اندازید و مثل همیشه با تمیز شدن لباس‌هایتان یک دکمه START فاصله دارید. اما این بار اوضاع مثل سابق پیش نمی‌رود و دستگاه روشن نمی‌شود. تمام این دردسرها به خاطر این است که یکی از قطعات لباسشویی درست عمل نمی‌کند و این‌گونه است که تمام برنامه‌ریزی‌های روزتان به هم می‌خورد!

ماشین لباسشویی از آن دستگاه‌های کاربردی منزل است که تا بلایی سرش نیاید متوجه ارزش و اهمیتش نمی‌شویم! برای اینکه قلب این دستگاه پرکار همیشه بتپد، کافی است لوازم لباسشویی را به‌صورت دوره‌ای تعویض کنید. چرا؟ چون خراب شدن هرکدام از قطعات ماشین لباسشویی باعث آسیب رسیدن به دیگر قطعه‌ها خواهد شد و عملکرد دستگاه را مختل می‌کند. اگر دوست ندارید کوچک‌ترین قطعات یدکی لباسشویی مهم‌ترین برنامه‌های کاری و زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهند، یاد بگیرید چگونه عمر دستگاه خود را افزایش دهید.

برای افزایش عمر ماشین لباسشویی، این لوازم ساده را جدی بگیرید

همان‌طور که برای بررسی وضعیت سلامت خودمان، باید سالی دوبار چکاپ کامل شویم، دستگاه‌های پر مصرف خانگی را نیز باید تحت سرویس‌های دوره‌ای قرار داد. بسیاری از ما زمانی به فکر بررسی لوازم لباسشویی می‌افتیم که دستگاه بد کار کند یا خراب شود. درحالی‌که بررسی دوره‌ای قطعات لباس شویی نه‌تنها باعث افزایش عمر مفید دستگاه می‌شود، بلکه شما را از پرداخت هزینه‌های سنگین تعمیر هم در امان نگه می‌دارد. مهم‌ترین لوازم یدکی ماشین لباسشویی که باید به‌صورت دوره‌ای بررسی و تعویض شوند را به خاطر بسپارید:

تسمه و موتور ماشین لباسشویی: تسمه، رابط قلب تپنده دستگاه و دیگ است. چنانچه دچار آسیب شود، دستگاه کار نخواهد کرد. بررسی دوره‌ای و تعویض به موقع باعث می‌شود قطعات دیگر دچار مشکل نشوند.

لاستیک دور درب و فیلترهای ماشین لباسشویی: اگر دستگاه شما نشتی آب دارد، احتمالا لاستیک آن خراب شده یا فیلترها پر از جرم‌اند. اگر این لوازم لباسشویی را به موقع عوض کنید، مجبور نیستید هزینه‌های سنگینی را یک‌باره متحمل شوید.

المنت و ترموستات: چنانچه این قطعات لباسشویی اتوماتیک آسیب دیده باشند، هم کیفیت شستشو پایین می‌آید و هم باید هزینه بیشتری برای انرژی بپردازید.

پمپ تخلیه و شلنگ‌ها: هنگامی که پمپ تخلیه درست کار نکند، آب درون دستگاه جمع می‌شود و به دیگر قطعات آسیب جدی وارد می‌کند. شلنگ‌ها باید بدون نشتی باشند و اتصال درستی بین آن‌ها و دستگاه برقرار باشد.

با انجام سرویس دوره‌ای مطمئن شوید لوازم لباسشویی شما در سلامت کامل هستند. چنانچه نیاز به تعویض قطعه وجود داشت، آن را از معتبرترین تولید کننده قطعات لباسشویی تهیه کنید.

بورس قطعات لباسشویی در تهران کجاست

با انجام هر بار سرویس دوره‌ای ممکن است نیاز به تامین قطعات یدکی لباسشویی داشته باشید. بهترین گزینه پیش روی شما این است که از مراکز تخصصی خرید کنید تا مطمئن باشید قطعه‌ای که می‌گیرید اصل و دارای قیمت منصفانه‌ است. در مرکز فروش قطعات ماشین لباسشویی می‌توانید المنت، ترموستات، شلنگ، لاستیک و دیگر لوازم را با قیمت رقابتی پیدا کنید.

یادتان باشد که فروشگاه لوازم لباسشویی معتبر باید قطعات را با ضمانت‌ ارائه ‌دهد و تمامی لوازم یدکی مطابق با استانداردهای کیفی تولید شده باشند. یک قطعه غیراستاندارد می‌تواند باعث آسیب دیدن موتور و از کار افتادن همیشگی دستگاه شود.

مراکز فروش اینترنتی قطعات ماشین لباسشویی معمولا تمامی لوازم یدکی و جانبی را تامین می‌کنند و قیمت مناسب‌تری دارند. اما پیش از خرید حتما به سابقه فروشنده، خوشنامی در بازار و مقایسه قیمت‌ها دقت کنید.

5 نکته طلایی برای نگهداری اصولی از ماشین لباسشویی

نکات ساده‌ای وجود دارد که با رعایت آن‌ها می‌توانید احتمال بروز آسیب در ماشین لباسشویی خود را به حداقل برسانید:

از شوینده‌های استاندارد استفاده کنید تا باعث ایجاد رسوب و جرم در قطعات لباس شویی نشوند.

پس از اتمام شستشو دیگ و لاستیک دور درب را خشک کنید.

تحمیل اضافه بار به دستگاه باعث فشار به تسمه و موتور می‌شود. همیشه مقداری کمتر از ظرفیت استاندارد، لباس‌ها را بچینید.

به‌صورت دوره‌ای فیلترها را تخلیه کنید تا عملکرد پمپ، ساده‌تر شود.

دستگاه را پس از اتمام شستشو خاموش کنید و درب ماشین را برای تهویه باز بگذارید.



جمع‌بندی

آیا دلتان می‌خواهد ماشین لباسشویی‌تان تا سال‌ها برایتان کار کند، بدون اینکه رنج تعمیر و هزینه‌های سنگین را به گردن‌تان بیندازد؟ کافی است از آن اصولی مراقبت کنید و سرویس دوره‌ای را جدی بگیرید. چنانچه نیاز به تأمین لوازم لباسشویی یا تعویض قطعات یدکی وجود داشت، آن را از مراکز معتبر تهیه کنید.