دستگیری کلاهبردار مامورنما

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن بیان اینکه متهمی ملبس به لباس و بیسیم پلیس که از بانوان اخاذی می‌کرد دستگیر شده گفت تعداد قربانیان این پرونده تا این لحظه ۳۲ نفر شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۷۷
| |
642 بازدید
دستگیری کلاهبردار مامورنما

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ برنامه خبری پلیس آگاهی تهران بزرگ تحت عنوان دستگیری کلاهبردار مامورنما، صبح امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

سرهنگ کاراگاه علی عزیزخانی گفت: متهم این پرونده فردی است که به‌عنوان راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کرد. وی با در اختیار داشتن بی‌سیم و لباس فرم پلیس، خود را مأمور معرفی کرده و از این طریق سوءاستفاده و اخاذی از شهروندان، به‌ویژه بانوان، می‌کرد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، متهم با سوءاستفاده از شرایط روحی و روانی قربانیان، وانمود می‌کرد که قادر است مشکلات آنها را حل کند و از همین راه اعتمادشان را جلب کرده و سپس از آنان اخاذی می‌کرد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران تعداد قربانیان این پرونده را تا این لحظه ۳۲ نفر اعلام کرد و توضیح داد: از میان این تعداد قربانیان شناسایی شده هفت نفر به پلیس مراجعه و شکایت رسمی ثبت کرده‌اند. سایر افراد نیز به دلایل شخصی از مراجعه خودداری کرده‌اند.

سرهنگ عزیزخانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: با وصول گزارش‌های مردمی و شکایات مشابه، پرونده به پلیس آگاهی ارجاع شد و پس از انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی با مقامات محترم قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی تاکید کرد: بنا بر برآورد اولیه، متهم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از شهروندان اخاذی کرده است. روند شناسایی و بازداشت متهم حدود دو ماه به طول انجامید.

این مقام انتظامی پایتخت در ادامه از شهروندان تقاضا کرد تا هنگام فروش تجهیزات خاص مانند بی‌سیم یا البسه شبیه به لباس پلیس، حتماً اصالت هویت خریدار را بررسی کرده و از داشتن معرفی‌نامه رسمی اطمینان حاصل کنند؛ چرا که سوءاستفاده از چنین اقلامی می‌تواند بسترساز جرایمی مشابه گردد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در حال حاضر، در پرونده مذکور تنها موضوع اخاذی و کلاهبرداری مطرح است و تاکنون گزارشی از آزار جسمی یا اقدام مجرمانه‌ی دیگری مطرح نشده است.

سرهنگ کاراگاه عزیزخانی در خاتمه افزود: به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد که تصویر متهم بدون پوشش منتشر خواهد شد تا در صورت شناسایی وی، افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، بتوانند به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران مراجعه و گزارش خود را ثبت کنند.

دستگیری کلاهبردار مامورنما تاکسی اینترنتی
گزارش خطا
