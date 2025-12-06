میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

فالت فریاد می‌زند که «نترس و ادامه بده». درست است که موانع و دشمنانی داری، اما پایان این شب سیاه، سپید است. حافظ مستقیماً به تو می‌گوید که خدا قوی‌ترین پناهگاه توست و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر اراده او و استقامت تو ایستادگی کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۷۳
| |
1120 بازدید
فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

این فالی که برایت آمده، یکی از خاص‌ترین و دقیق‌ترین فال‌های حافظ است چون نشانه‌های بسیار ریزی (حتی در مورد ظاهر دشمنانت) به تو داده است. نیتت بسیار جدی است و نیاز به هوشیاری کامل دارد.

تعبیر کامل نیت شما: هشدارِ دشمن و بشارتِ پیروزی


دوست من، فالت فریاد می‌زند که «نترس و ادامه بده». درست است که موانع و دشمنانی داری، اما پایان این شب سیاه، سپید است. حافظ مستقیماً به تو می‌گوید که خدا قوی‌ترین پناهگاه توست و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر اراده او و استقامت تو ایستادگی کند.

در ادامه، ریز‌به‌ریز پیام‌های حیرت‌انگیز این فال را بررسی می‌کنیم:

۱. هشدار جدی: شناسایی دشمن (بسیار دقیق)


این بخش فال عجیب است چون مشخصات ظاهری می‌دهد!

مشخصات دشمن: مراقب شخصی باش که چشم‌های روشن (آبی یا سبز)، قد بلند و شانه‌های پهن (چهارشانه) دارد. این فرد به موفقیت تو حسادت می‌کند و در کمین نشسته تا ضربه بزند.
استراتژی: اصلاً از او نترس! ترس تو، نقطه قوت اوست. فقط هوشیار باش، به خدا پناه ببر و دستش را بخوان. او هیچ غلطی نمی‌تواند بکند اگر تو نترسی.


۲. نقد شخصیت شما: غرورت را کم کن!


حافظ تو را دوست دارد اما یک انتقاد دوستانه هم می‌کند:

درون و بیرون: تو قلبی مثل آینه داری؛ مهربان، باصفا و دلسوز. اما متاسفانه رفتارت در ظاهر طوری است که دیگران فکر می‌کنند مغرور و خودپسند هستی.
جذابیت دردسرساز: همه قبول دارند که تو خوش‌تیپ، خوش‌هیکل و برازنده هستی. همین ویژگی‌ها باعث شده خیلی‌ها (از جمله همان دشمن) به تو حسادت کنند. کمی فروتنی‌ات را بیشتر کن تا قضاوت‌های اشتباه در موردت تمام شود.


۳. پیش‌بینی اتفاقات آینده (خبرهای داغ)


خواستگاری: اگر مجردی، همین روزها زنگ در خانه به صدا در می‌آید! خواستگارانی اصیل، خوب و با‌خانواده در راهند (یا برای تو یا یکی از نزدیکانت). این مورد را جدی بگیر و پذیرا باش.
گمشده: چیزی را گم کرده‌ای و فکرت درگیرش است. نگران نباش، به زودی پیدا می‌شود.
خبر خوش: خبری که مدت‌هاست منتظرش بودی و شاید ناامید شده بودی، به زودی به گوشت می‌رسد.
مسافر: عزیزی که در سفر داری، فعلاً بر نمی‌گردد. کمی از دست شما ناراحت است، بهتر است دلجویی کنید.


۴. وضعیت سلامتی و نسخه گیاهی


برای بیماری جسمی یا حتی خستگی روحی که داری، حافظ نسخه طبی هم داده است: شربت نسترن و گلاب. این ترکیب برای آرامش اعصاب و تقویت قلب معجزه می‌کند. حتماً امتحان کن.


۵. راهکارهای معنوی و گره‌گشا (کلید اصلی)


این فال چند قفل دارد که کلیدش دست خودت است:

ادای نذر: گلایه شده که چرا نذر می‌کنی اما انجام نمی‌دهی؟ اگر می‌خواهی گره کارت باز شود، نذر عقب‌افتاده‌ات را همین امروز ادا کن.
نسخه قرآنی: برای دفع شر آن دشمن و رسیدن به مقصود، سوره مبارکه صافات (آیات ۴ تا ۱۰) را با حضور قلب و توجه به معنی بخوان. (این آیات درباره محافظت در برابر شیاطین است).
پندِ فرصت: مولا علی (ع) می‌فرمایند: «فرصت مثل ابر می‌گذرد.» وقت را تلف نکن. نگرانی را کنار بگذار و اقدام کن.


۶. ذهنیت برنده داشته باش


فال برایت یک هدیه فکری هم دارد. یادت باشد:

آدم برنده می‌گوید: «بیا راه حلی پیدا کنیم.»
آدم بازنده می‌گوید: «هیچ‌کس راه حلی ندارد.»
تو جزو گروه اول باش. موفقیت فقط چند قدم با تو فاصله دارد، اما نیاز به صبر، مراقبت و مشورت با بزرگترها دارد.

دشمن در فال حافظ نماد چیست؟

شاید برایت سوال باشد که چرا حافظ در این فال این‌قدر دقیق از دشمن حرف زده است؟

در دیوان حافظ، زندگی همیشه صحنه نبرد بین «خیر و شر» یا «رندی و ریا» است. حافظ خودش در شیراز دشمنان سرسختی داشت (مثل امیر مبارزالدین که بسیار سخت‌گیر و ریاکار بود).

واقع‌بینی حافظ: حافظ شاعری نیست که فقط از گل و بلبل بگوید. او واقعیت‌های تلخ جامعه، مثل وجود حسادت، دشمنی و زیرآب‌زنی را می‌بیند و به ما هشدار می‌دهد.
توکل به عنوان سلاح: در تمام غزل‌هایی که بوی خطر می‌دهد (مثل فال تو)، حافظ بلافاصله می‌گوید تنها سلاح ما در برابر بدخواهان، پناه بردن به خدا و پاکی درون است.
چرا مشخصات ظاهری؟ در تعبیرات قدیمی فال حافظ (که سینه به سینه گشته)، گاهی برخی ابیات را به نشانه‌های فیزیکی خاصی تعبیر می‌کنند تا ذهن فال‌گیرنده روی اطرافیانش متمرکز شود. این یعنی حافظ می‌خواهد هوش اجتماعی تو را بیدار کند.

آشنایی کوتاه با دیوان حافظ


حالا که پاسخ نیتت را گرفتی، شاید برایت جالب باشد بدانی چرا ما ایرانی‌ها در لحظات حساس زندگی، سراغ کتاب این شاعر بزرگ می‌رویم.

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، معروف به لسان‌الغیب (زبان غیب)، تنها یک شاعر نیست؛ او یک عارف و حکیم تمام‌عیار است که در قرن هشتم هجری در شیراز زندگی می‌کرد. دلیل اینکه فال‌های او تا این حد به دل می‌نشیند و انگار دقیقاً از راز دل ما خبر دارد، چند چیز است:

چندلایه بودن اشعار: شعرهای حافظ (که در کتابش یعنی دیوان حافظ جمع‌آوری شده) به گونه‌ای سروده شده‌اند که هر کس بر اساس حال و هوای درونی خودش، برداشت متفاوتی از آن دارد. یک بیت او می‌تواند هم‌زمان معنای عاشقانه، عارفانه و حتی سیاسی داشته باشد.
حافظ قرآن: همان‌طور که از تخلصش پیداست، او حافظ کل قرآن بوده و بسیاری معتقدند حکمت و روشن‌بینی عجیب او، از انس با قرآن سرچشمه می‌گیرد.
مبارزه با ریا: حافظ دشمن سرسخت دورویی و ریاکاری بود. به همین دلیل، توصیه‌های او (مثل فالی که برایت آمد) اغلب بر پایه صداقت، دوری از تظاهر و “رندی” (به معنای زیرکی و وارستگی) است.
دیوان حافظ شامل غزلیات، قصاید، مثنوی‌ها و رباعیات است، اما شهرت اصلی او به خاطر غزلیات بی‌نظیرش است که ما معمولاً برای تفأل زدن از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

اگر دوست داری درباره زندگی پرفراز و نشیب این شاعر بزرگ و تاثیر او بر ادبیات جهان بیشتر بدانی، پیشنهاد می‌کنم نگاهی به لینک زیر بیندازی:

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز فال حافظ فالگیری تفال خبر فوری
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تعبیر فال حافظ برای امروز ۴ آذر
فال حافظ ۹ آذر ماه: کمی از دوندگی‌ها فاصله بگیر
مژده امروز حافظ برای شما
تفال به دیوان حافظ؛ امروز 5 آذر
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم
فال حافظ امروز 2 مهر 1404
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
فال امروز حافظ: تو فرمانروای سرنوشت خود هستی
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ برای امروز ۷ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ 28 شهریور 1404
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
سایر اخبار

فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

اعظم آیتی درگذشت

آخرین وضعیت رضا امیرخانی

فال حافظ: یک مشکل کوچک دارید!

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم

آخرین وضعیت رضا امیرخانی پس از سانحه سقوط

دانشجویان به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی گمان می‌کنند همه‌چیز را می‌دانند/پیش از انقلاب جلسات شعر محدود بودند

فال حافظ ۹ آذر ماه: کمی از دوندگی‌ها فاصله بگیر

مژده امروز حافظ: جنگ بی فایده است

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dhp
tabnak.ir/005dhp