رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت گفت: امروز شنبه پانزدهم آذرماه، پلیس با خودرو هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون میکند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ علی اصغر شریفی روز شنبه در این باره اظهار کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز شنبه پانزدهم آذرماه نیز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار متخلفان است.

به گفته این مسئول، برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا، وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها در پایتخت به قوت خود باقی است.

سرهنگ شریفی با اشاره به محور‌های پرترافیک صبح امروز، خاطرنشان کرد: بزرگراه‌های همت، هاشمی رفسنجانی، حکیم و جلال آل احمد در مسیر غرب به شرق و همچنین بزرگراه‌های سلیمانی، صدر، زین‌الدین و بابایی در مسیر شرق به غرب، شاهد بار ترافیک سنگین هستند. در محور‌های جنوب به شمال نیز بزرگراه‌های نواب، بسیج، سعیدی و امام علی (ع) ترافیک قابل توجهی دارند.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت با تأکید بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها به جز حاملان سوخت، مواد غذایی فاسدشدنی و دارو حتی در شب از شهروندان خواست: برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک، تا حد امکان از خودرو‌های شخصی تک‌سرنشین استفاده نکنند و حمل‌ونقل عمومی را به کار گیرند.