میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این خودروها امروز در تهران جریمه می‌شوند

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت گفت: امروز شنبه پانزدهم آذرماه، پلیس با خودرو هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون میکند.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۶۷
| |
2356 بازدید
|
۹
این خودروها امروز در تهران جریمه می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ علی اصغر شریفی روز شنبه در این باره اظهار کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز شنبه پانزدهم آذرماه نیز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار متخلفان است.

به گفته این مسئول، برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا، وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها در پایتخت به قوت خود باقی است.

سرهنگ شریفی با اشاره به محور‌های پرترافیک صبح امروز، خاطرنشان کرد: بزرگراه‌های همت، هاشمی رفسنجانی، حکیم و جلال آل احمد در مسیر غرب به شرق و همچنین بزرگراه‌های سلیمانی، صدر، زین‌الدین و بابایی در مسیر شرق به غرب، شاهد بار ترافیک سنگین هستند. در محور‌های جنوب به شمال نیز بزرگراه‌های نواب، بسیج، سعیدی و امام علی (ع) ترافیک قابل توجهی دارند.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت با تأکید بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها به جز حاملان سوخت، مواد غذایی فاسدشدنی و دارو حتی در شب از شهروندان خواست: برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک، تا حد امکان از خودرو‌های شخصی تک‌سرنشین استفاده نکنند و حمل‌ونقل عمومی را به کار گیرند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو جریمه وسایل نقلیه ترافیک پلیس راهور پایتخت
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیمات برره‌ای در دولت ادامه دارد
آزادراه تهران -شمال و جاده چالوس یکطرفه می‌شود
برگزاری جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
34
پاسخ
مگه حمل و نقل عمومی داری؟!!!
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
19
6
پاسخ
بهترین کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
23
پاسخ
اخه تا ۲۰.۳۰ چه توجیهی دارد غیر از اینکه اسنپ و تپسی قیمت هایشان را فضایی میکنند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
23
پاسخ
لطفا قطارها را زیاد کنید، جا نیست تو مترو
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
18
9
پاسخ
آخه دویست تومن هم شد جریمه ؟؟؟؟ طرف بخواد با اسنپ هم بره سه برابر باید کرایه بده پس پی دویست تومن جریمه رو به تنش میماله و با ماشین خودش میره
نسیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
25
پاسخ
مگه خودرو آلوده میکنه؟ هزارتا پارامتر دیگه رو ول کردند چسبیدند به آسون ترین برای خودشون و سختترین برای مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
کرج که نزدیکه تهران الودگی خیلی کمتره
تازه اتوبانش هم که همیشه قفله
پس میمونه تردد تعداد زیادی اتوبوس گازوئیلی و کامیونهای قدیمی با سوخت با الایندگی دست کم 50 هزار PPM
در تهران که گرد حرکتشون ولو بعد از 20 دقیقه رد شدنشون هنوز تو هوا هست
یکبار هم یک ماه تردد اینها ممنوع شد تهران بسیار تمیز شد
پس سوخت خوب تهیه کنید و بدید اگر به روز کردنش خود موتور براتون سخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
9
پاسخ
کاسبی از هر چیزی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
9
پاسخ
هر کی دنبال کاسبی خودش هست و تامین کسری حقوق پرسنل خودش
دریغ از حل مشکل
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dhj
tabnak.ir/005dhj