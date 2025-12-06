En
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
تعداد بازدید : 6121
کد خبر:۱۳۴۴۲۵۰
27377 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

توهین کارشناس عرب به ایران و پاسخ شدید طرف مقابل

مناظره کارشناسان درباره ایران، اعراب و اسرائیل به تنش کشید. یکی از کارشناسان به کارشناس ضد ایرانی گفت: «ایران سرور و تاج سر شماست. ایران باعث افتخار ماست. ایران شرافت و عزت ما اعراب را بازگرداند...» همین مواضع باعث شد کارشناس دیگر که کم آورده شد، شروع به فحاشی کند. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ایران و اعراب ویدیو ایران شیخ نشین های خلیج فارس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
59
22
پاسخ
اینکه در یک مناظره به مخاطب بگویی ایران تاج سر شماست تفسیرش این است که این برخورد نشانه ی عدم آشنایی شما با مناظره است.
اگر مخاطب این صحبت ها فردی غیر حرفه ای باشد برخورد مشابه موارد بالا و فحش و فحاشی میشنویم.
یاد بگیریم در مناظره ها تحقیر نکنیم توحین نکنیم فحاشی نکنیم
یقینا اگر قواعد را بلد باشیم هر موضوعی را میتوانیم با چهار چوب صحیح مطرح کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اینکه بگه تاج سر شماست با فحاشی یکی هست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
لطفا به عربی بنویسید که اقای کارشناس یاد بگیرد. البته حرف شما متین هست.
امین
|
Canada
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
49
پاسخ
به کشورهای عربی هیچ کدوم نبایدروداد
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
بدترین دشمن ها همین ها هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
4
پاسخ
خداوندا ایران و اسلام را برای بشریت نگهدار و دشمنان این ملت را خار و ذلیل بفرما
امین
رسول
|
Finland
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
یارو مثل موش کور با آن عینک ها چه تنفری داشت از ایران و مقاومت.گفتم الان سکته میزند..
هاکی عرب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
2
پاسخ
طرف غیرعادی از ایران دفاع کرد چون دو طرف عرب هستند و طرف مقابل بخاطر انتقاد یک عرب از ایران بشدت بهش حمله کرد که ایران تاج سرته . گفتن همین حمله یجورایی خرابش کرد انگار از ایران حقوق میگیره
