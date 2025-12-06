نبض خبر
توهین کارشناس عرب به ایران و پاسخ شدید طرف مقابل
مناظره کارشناسان درباره ایران، اعراب و اسرائیل به تنش کشید. یکی از کارشناسان به کارشناس ضد ایرانی گفت: «ایران سرور و تاج سر شماست. ایران باعث افتخار ماست. ایران شرافت و عزت ما اعراب را بازگرداند...» همین مواضع باعث شد کارشناس دیگر که کم آورده شد، شروع به فحاشی کند. با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
اینکه در یک مناظره به مخاطب بگویی ایران تاج سر شماست تفسیرش این است که این برخورد نشانه ی عدم آشنایی شما با مناظره است.
اگر مخاطب این صحبت ها فردی غیر حرفه ای باشد برخورد مشابه موارد بالا و فحش و فحاشی میشنویم.
یاد بگیریم در مناظره ها تحقیر نکنیم توحین نکنیم فحاشی نکنیم
یقینا اگر قواعد را بلد باشیم هر موضوعی را میتوانیم با چهار چوب صحیح مطرح کنیم.
ناشناس| |
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ناشناس| |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
به کشورهای عربی هیچ کدوم نبایدروداد
ناشناس| |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
خداوندا ایران و اسلام را برای بشریت نگهدار و دشمنان این ملت را خار و ذلیل بفرما
امین
امین
یارو مثل موش کور با آن عینک ها چه تنفری داشت از ایران و مقاومت.گفتم الان سکته میزند..