توهین کارشناس عرب به ایران و پاسخ شدید طرف مقابل

مناظره کارشناسان درباره ایران، اعراب و اسرائیل به تنش کشید. یکی از کارشناسان به کارشناس ضد ایرانی گفت: «ایران سرور و تاج سر شماست. ایران باعث افتخار ماست. ایران شرافت و عزت ما اعراب را بازگرداند...» همین مواضع باعث شد کارشناس دیگر که کم آورده شد، شروع به فحاشی کند. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.