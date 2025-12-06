میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد سیدمحمد خاتمی به سخنان و ادبیات اردستانی

سیدمحمد خاتمی در جمع روحانیون نواندیش از سخنان اخیر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۳۹
| |
5400 بازدید
|
۷

به گزارش تابناک؛ سیدمحمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

با جمعی از دوستان روحانی نو اندیش خدمت آقای خاتمی جلسه داشتیم.

آقای خاتمی بحث سخنان آقای سلیمانی اردستانی را پیش کشید.  

اعتراض داشت که چرا این مباحث را و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته است.

دوستان جلسه که دوستان آقای اردستانی هم بودند نیز گلایه داشتند که محتوا و ادبیات آقای اردستانی بیشتر از هر چیز به تفکر آرام نواندیشی دینی که نوپا ولی جدی است، آسیب زده می زند.

تقریبا همه دوستان هم این روزها با آقای سلیمانی در این مورد گفتگو کرده بودیم.

باور داشتیم مناظره در مسائل مذهبی سنت خوبی بود که متاسفانه با ادبیات موهن از یکسو و فحاشی های رکیک از سوی دیگر دچار مشکل شد.

انتقاد سیدمحمد خاتمی به سخنان و ادبیات اردستانی

سیدمحمد خاتمی شهید اردستانی نواندیشی مسائل مذهبی فحاشی ادبیات موهن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
51
42
پاسخ
خاتمی بیاد پاسخگوی بدعتی رو که ایجاد کرده باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
37
6
پاسخ
تابناک بنظر من بهتر است نظرات منتشر نشود حتا همین نظر تا مسله تمام شود در این موارد آنچه آسیب می بیند اصل دین است و جز زیان نتیجه دیگری ندارد . هرکس می تواند شخصا برای رسیدن به حقیقت مطالعه و تلاش و تفکر کند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اگر پاسخ منطقی داده شود صدمه ای در کار نیست
ولی با فحاشی و تکفیر و ساکت کردن گوینده اوضاع بد تر می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
50
پاسخ
مناظره که نامش بر خودش است اما دو نکته دینی و اسلامی رو باید همگان بدانند . 1- توهین و دشنام در حالت عادی که ممنوع است در مناظره که ممنوعیت آن بیشتر است 2- مناظره یعنی دو فکر متضاد مقابل هم هستند و برای موضوع واحد که اختلاف دارند بحث می کنند. بنابراین کسی که مخالف است باید جان و حیثیت او حفظ شود . پس کوچکترین بی احترامی به طرفین مناظره خلاف دین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
28
10
پاسخ
موضوعی که هیچ منطقی نمی تونه بپذیره این که آقای اردستانی مرتب می‌کفت من این مبنا و این سخن و این روش رو قبول ندارم و بعد تمام ادعاهاش روی همون مبنا و روشی بود که خودش قبول نداشت!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
دقیقاً
نمیدونم چرا انکار واضحات میکنه ، مثلاً کاشانی میگفت ایشان استبعاد میکنن ولی اردستانی با مغلطه میگفت من هیچ وقت نگفتم استبعاد میکنم!! خب بنده ی خدا شما
عملاً استبعاد میکنی ولی چون خودت زبانی اعتراف نکردی پس میتونی زیر عملت بزنی؟
فرامرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
6
18
پاسخ
همین لفظ نو اندیشی که روی خودتون میگذارید ترسناکه
