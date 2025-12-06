انتقاد سیدمحمد خاتمی به سخنان و ادبیات اردستانی

به گزارش تابناک؛ سیدمحمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

با جمعی از دوستان روحانی نو اندیش خدمت آقای خاتمی جلسه داشتیم.

آقای خاتمی بحث سخنان آقای سلیمانی اردستانی را پیش کشید.

اعتراض داشت که چرا این مباحث را و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته است.

دوستان جلسه که دوستان آقای اردستانی هم بودند نیز گلایه داشتند که محتوا و ادبیات آقای اردستانی بیشتر از هر چیز به تفکر آرام نواندیشی دینی که نوپا ولی جدی است، آسیب زده می زند.

تقریبا همه دوستان هم این روزها با آقای سلیمانی در این مورد گفتگو کرده بودیم.

باور داشتیم مناظره در مسائل مذهبی سنت خوبی بود که متاسفانه با ادبیات موهن از یکسو و فحاشی های رکیک از سوی دیگر دچار مشکل شد.