مافیای فروش جای پارک در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دیروز در مسیر انجام کاری به خیابان درکه رفتیم. در نگاه اول چند جای پارک خالی دیده می‌شد، اما حاشیه خیابان پر بود از حلبی، کله‌قندی و موانعی که عملاً فضای عمومی را مسدود کرده بودند. به محض کم شدن سرعت خودرو، فردی از کنار خیابان جلو آمد و با شتاب گفت «جاپارک می‌خوای؟ بیا بیا بیا داخل». با برداشتن موانع، ما را با روی خوش به داخل هدایت کرد، اما هنگام بازگشت برای برداشتن خودرو، همان فرد با لحن کاملاً متفاوت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان مطالبه کرد. اعتراض با داد و تهدید پاسخ داده شد و در نهایت برای جلوگیری از هر آسیبی، مبلغ پرداخت و از محل خارج شدیم. بلافاصله بعد از خروج ما، او همان جای پارک را برای خودرو بعدی آماده می‌کرد؛ رفتاری که شباهت این فعالیت را به یک شبکه شبه‌مافیایی آشکار می‌سازد. این ماجرا در محدوده بازار تهران حادتر و مبالغ گزاف و حتی به بالای ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. این مسأله گلایه‌مندی شهروندان را به همراه داشته است.

فروش جای پارک برخلاف قوانین شهری است

محسن رضایی، معاون شهرداری منطقه ۱۲ تهران با اشاره به فعالیت افرادی که به‌صورت خودسرانه اقدام به فروش جای پارک در معابر شهری می‌کنند، اعلام کرد: این اقدام «تخلف و کاملاً سودجویانه» است.

وی توضیح داد: فروشندگان غیرمجاز جای پارک هیچ مجوزی ندارند و اقدام آنها برخلاف قوانین شهری است. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به شهرداری گزارش دهند.

رضایی همچنین به وضعیت «سامانه پارک حاشیه‌ای» اشاره کرد و گفت: این سامانه در حال حاضر بیشتر برای موتورسیکلت‌ها فعال است و شهرداری تهران برنامه دارد نسخه مخصوص خودرو‌ها را در سال آینده در همه معابر وِیژه راه‌اندازی کند و برنامه‌ریزی‌ها برای سال آینده انجام خواهد شد.

فروش غیر قانونی جای پارک مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است

همچنین امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت: تصرف معابر عمومی، فروش جای پارک و ایجاد مانع، با عناوین خاص مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و سرقت مرتبط نیست؛ اما، چون فرد بدون داشتن حق قانونی، امتیازی را که متعلق به عموم مردم است به‌طور شخصی می‌فروشد و از آن کسب مال می‌کند، عمل او دقیقاً تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود. قانون می‌گوید اگر امتیازی مثل حق مدیریت پارک حاشیه‌ای وجود داشته باشد باید از طریق مرجع قانونی کسب شود، هیچ فردی بدون مجوز حق ندارد این کار را انجام دهد و از آن درآمد کسب کند. فروش جای پارک در معابر عمومی، چون بدون مجوز و برخلاف حق عمومی است، دقیقاً مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و قابل پیگرد است.

وی در خصوص مغازه دارانی که در فضای بیرون روبروی مغازه، جای پارک خودرو‌ها را با ایجاد موانعی از قبیل پرچم، کله قندی یا صندلی و موانع دیگری غصب می‌کنند تا خودرویی در جایی که حق طبیعی شهروندان است پارک نکند، افزود: اگر آن محل پارک مجاز باشد و زیر تابلو ممنوعیت قرار نداشته باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع توقف شهروندان شود.

وی گفت: هیچ فردی حق ندارد فضای عمومی را که جز معابر شهری و متعلق به همه شهروندان است، به تصرف خود درآورد. مالکیت افراد تنها نسبت به ملک اختصاصی آنها معتبر است، نه معابر عمومی. گذاشتن مانع، کله‌قندی یا هر وسیله‌ای مقابل مغازه یا در خیابان، غیرقانونی است.