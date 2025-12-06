میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مافیای فروش جای پارک در تهران

فروش جای پارک در معابر عمومی، چون بدون مجوز و برخلاف حق عمومی است، دقیقاً مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و قابل پیگرد است.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۳۵
| |
1189 بازدید
|
۶
مافیای فروش جای پارک در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دیروز در مسیر انجام کاری به خیابان درکه رفتیم. در نگاه اول چند جای پارک خالی دیده می‌شد، اما حاشیه خیابان پر بود از حلبی، کله‌قندی و موانعی که عملاً فضای عمومی را مسدود کرده بودند. به محض کم شدن سرعت خودرو، فردی از کنار خیابان جلو آمد و با شتاب گفت «جاپارک می‌خوای؟ بیا بیا بیا داخل». با برداشتن موانع، ما را با روی خوش به داخل هدایت کرد، اما هنگام بازگشت برای برداشتن خودرو، همان فرد با لحن کاملاً متفاوت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان مطالبه کرد. اعتراض با داد و تهدید پاسخ داده شد و در نهایت برای جلوگیری از هر آسیبی، مبلغ پرداخت و از محل خارج شدیم. بلافاصله بعد از خروج ما، او همان جای پارک را برای خودرو بعدی آماده می‌کرد؛ رفتاری که شباهت این فعالیت را به یک شبکه شبه‌مافیایی آشکار می‌سازد. این ماجرا در محدوده بازار تهران حادتر و مبالغ گزاف و حتی به بالای ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. این مسأله گلایه‌مندی شهروندان را به همراه داشته است.

فروش جای پارک برخلاف قوانین شهری است

محسن رضایی، معاون شهرداری منطقه ۱۲ تهران با اشاره به فعالیت افرادی که به‌صورت خودسرانه اقدام به فروش جای پارک در معابر شهری می‌کنند، اعلام کرد: این اقدام «تخلف و کاملاً سودجویانه» است.

وی توضیح داد: فروشندگان غیرمجاز جای پارک هیچ مجوزی ندارند و اقدام آنها برخلاف قوانین شهری است. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به شهرداری گزارش دهند.

رضایی همچنین به وضعیت «سامانه پارک حاشیه‌ای» اشاره کرد و گفت: این سامانه در حال حاضر بیشتر برای موتورسیکلت‌ها فعال است و شهرداری تهران برنامه دارد نسخه مخصوص خودرو‌ها را در سال آینده در همه معابر وِیژه راه‌اندازی کند و برنامه‌ریزی‌ها برای سال آینده انجام خواهد شد.

فروش غیر قانونی جای پارک مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است

همچنین امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت: تصرف معابر عمومی، فروش جای پارک و ایجاد مانع، با عناوین خاص مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و سرقت مرتبط نیست؛ اما، چون فرد بدون داشتن حق قانونی، امتیازی را که متعلق به عموم مردم است به‌طور شخصی می‌فروشد و از آن کسب مال می‌کند، عمل او دقیقاً تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود. قانون می‌گوید اگر امتیازی مثل حق مدیریت پارک حاشیه‌ای وجود داشته باشد باید از طریق مرجع قانونی کسب شود، هیچ فردی بدون مجوز حق ندارد این کار را انجام دهد و از آن درآمد کسب کند. فروش جای پارک در معابر عمومی، چون بدون مجوز و برخلاف حق عمومی است، دقیقاً مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و قابل پیگرد است.

وی در خصوص مغازه دارانی که در فضای بیرون روبروی مغازه، جای پارک خودرو‌ها را با ایجاد موانعی از قبیل پرچم، کله قندی یا صندلی و موانع دیگری غصب می‌کنند تا خودرویی در جایی که حق طبیعی شهروندان است پارک نکند، افزود: اگر آن محل پارک مجاز باشد و زیر تابلو ممنوعیت قرار نداشته باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع توقف شهروندان شود.

وی گفت: هیچ فردی حق ندارد فضای عمومی را که جز معابر شهری و متعلق به همه شهروندان است، به تصرف خود درآورد. مالکیت افراد تنها نسبت به ملک اختصاصی آنها معتبر است، نه معابر عمومی. گذاشتن مانع، کله‌قندی یا هر وسیله‌ای مقابل مغازه یا در خیابان، غیرقانونی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مافیا جای پارک معابر عمومی معابر شهری نامشروع
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط احمقانه بازی، چهار نوجوان را روانه دادسرا کرد
آیا قدرت قاچاق از قانون بیشتر است؟!
۹۰ سال پیش؛ دردسر کلاه‌گذاری زنان تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
10
پاسخ
بنظر من مقصر اصلی شهرداری می باشد نه آن فردی که جای پارک را میفروشد. به نوعی ایشون در درآمد با کسانی که اعتراض به این کار نمی کنند شریک است
قطعا باید از شهرداری منطقه شکایت کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
وقتی تهران بی در و پیکر میشه.هر چیزی درش تعجب نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
شهروندان قانون مدار چکار کنند؟ دعوا کنند یا پول را بدهند؟ مسیولان جهت جلوگیری از این پدیده جز مصاحبه چکار کرده اند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
دقیقا
الان باید به کی و کجا شکایت ببریم
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
خدا کند اتفاق نیافتد .... ولی تا ماجرا جنایی نشده و خونی ریخته یا درگیری خشنی روی ندهد و .... و ..... هیچ اقدامی نخواهد شد .... در ثانی اگر این دوستان زورگیر اینجوری نون نخورند .... چه جوری باید نون بخورند .... باید اساسی فکر کرد .... این همه امکانات و نیروی کار .... کجاست هنر فکر و تصمیم گیری برای حل مشکلات ....؟ دوستان جنگ برای تصاحب پستها و میزها و خانه های چند صد میلیاردی هنر نمی خواهد .... کمی و کمی سکوت و خنده و تعجب .... تعجب ا مافیای جای پارک .... خیلی خنده داره ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
بنظر این مشکل در شهرها و مناطق پر تردد و حتی کوچه پس کوچه ها بطور گسترده از طریق قراردادن مانع و کله قندی در جلوی مغازه ها وجود دارد و بهتر است متولیان در حل این مشکل ورود واز درگیری مردم با یکدیگر جلوگیری گردد.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dhD
tabnak.ir/005dhD