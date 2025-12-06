پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه

روسیه بزرگترین حامی نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت بشار اسد به شمار می رفت.

پوتین به مناسبت اولین سالگرد سقوط بشار اسد، پیام تبریکی به رئیس جمهوری جدید سوریه ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وزارت امور خارجه روسیه به شبکه آر تی RT این کشور گفت: "پوتین به مناسبت سالگرد تغییر، پیام تبریکی به الشرع ارسال کرد."



معاون وزیر امور خارجه روسیه (سرگئی ورشینین) به شبکه آر تی گفت ولادیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه به مناسبت سالگرد تغییر در سوریه، پیام تبریکی به احمد الشرع، رئیس جمهوری سوریه، ارسال کرده است.

منظور از سالگرد تغییر، سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نتیجه حملات گروه های مخالف مسلح در آذر ماه سال گذشته است. حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه فرار کرد. بعد از آن، احمد الشرع رهبر مخالفان مسلح، به عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی شد.

به نظر می رسد در متن پیام تبریک پوتین، اشاره مستقیم به سقوط بشار اسد نشده بلکه از عنوان کلی "تغییر" استفاده شده است.

روسیه بزرگترین حامی نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت بشار اسد به شمار می رفت. ارتش روسیه برای چند سال علاوه بر جنگ با گروه های تروریستی و مسلح ، وارد جنگ با مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیز شده بودند. ارتش روسیه با وجود سقوط اسد، دو پایگاه نظامی خود را در سوریه حفظ کرده است.

همچنین سفارت روسیه در دمشق هم همچنان باز است و به فعالیت خود ادامه می دهد.

با این حال بعد از سقوط حکومت بشار اسد، دولت جدید دمشق روابط با مسکو را عادی کرده است. احمد الشرع رئیس جمهوری جدید سوریه نیز در سفر به مسکو با پوتین دیدار و گفتگو داشت و دو طرف درباره همکاری برای آینده توافق کردند.

در این دیدار، پوتین تأکید کرد منافع مردم سوریه همیشه اصل راهنمای مسکو است. او آمادگی کشورش را برای تقویت ارتباط و هماهنگی از طریق وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور اعلام کرد.