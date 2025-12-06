En
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
تعداد بازدید : 2960
کد خبر:۱۳۴۴۲۲۷
10487 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

درگیری دیدنی عرب‌ها بر سر ایران: این منطقه خلیج فارس نام دارد

در مناظره‌ای میان دو کارشناس عرب درباره ایران و اعراب، فراس فرحات کارشناس لبنانی در مقابل لفاظی‌های کارشناس مقابل که کار ایران و محور مقاومت را تمام شده خواند، به قدرت ذاتی ایران اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران جمهوری است با تاریخی بسیار عمیق و تمدنی گسترده. همه باید بدانند این منطقه خلیج فارس نام دارد... تمدن ایران کجا، تمدن شما عرب‌ شده‌ها (حاشیه خلیج فارس) و سازشکاران کجا؟» این اظهارات با واکنش طرف مقابل روبرو شد و بر عنوان کاذب به جای خلیج فارس اصرار کرد که بحث بالا گرفت. این مناظره دیدنی را از دست ندهید.
خلیج فارس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
10
پاسخ
تا مناطق فرهنگی دینی ملی قومیتی را در خاورمیانه به درستی تعریف نکنیم و مناطق مشترک را به عنوان پل و حافظ اتحاد در نظر نگیریم این دعواها ادامه پیدا خواهند کرد
و به جای اتحاد دوباره متفرق خواهیم شد. زمان کم است.
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
42
پاسخ
خلیج تا ابد فارس
