در مناظره‌ای میان دو کارشناس عرب درباره ایران و اعراب، فراس فرحات کارشناس لبنانی در مقابل لفاظی‌های کارشناس مقابل که کار ایران و محور مقاومت را تمام شده خواند، به قدرت ذاتی ایران اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران جمهوری است با تاریخی بسیار عمیق و تمدنی گسترده. همه باید بدانند این منطقه خلیج فارس نام دارد... تمدن ایران کجا، تمدن شما عرب‌ شده‌ها (حاشیه خلیج فارس) و سازشکاران کجا؟» این اظهارات با واکنش طرف مقابل روبرو شد و بر عنوان کاذب به جای خلیج فارس اصرار کرد که بحث بالا گرفت. این مناظره دیدنی را از دست ندهید.