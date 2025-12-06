میلی صفحه خبر لوگو بالا
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت:برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت که شامل موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی است حداقل سن باید ۱۶ سال تمام باشد.
قوانین جدید گواهینامه‌ها

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: سن متقاضیان در انواع گواهینامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت که شامل موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی است، حداقل سن باید ۱۶ سال تمام (یعنی ۱۶ سال و یک روز) باشد. همچنین متقاضیان برای موتورسیکلت‌های با حجم موتور ۲۰۰ سی‌سی به بالا، باید حداقل سن ۱۸ سال تمام داشته باشند.

وی افزود: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی برای تمامی موتورسواران و ترک نشینان آنها الزامی است.

وی همچنین افزود: برای دریافت گواهینامه پایه سه، متقاضیان باید حداقل سن ۱۸ سال تمام داشته باشند و در آموزشگاه‌های معتبر ثبت‌نام کنند. پس از شرکت در آزمون آئین‌نامه و قبولی در آزمون‌های عملی، امکان دریافت این گواهینامه فراهم می‌شود.

سرهنگ شریفی در ادامه توضیح داد: گواهینامه پایه ۳ برای وسایل نقلیه سواری با ظرفیت حداکثر ۹ نفر با احتساب راننده آن وسیله نقلیه مجاز است همچنین در خصوص وسایل نقلیه باربری برای این نوع گواهینامه حداکثر وزن وسیله نقلیه و بار آن بیش از ۵/۳ تن نباید باشد.

سرهنگ شریفی در خصوص وسایل نقلیه باربری مانند وانت‌ها گفت: در صورتی که در کارت خودرو ظرفیت مجاز درج شده باشد، تنها سه نفر مجاز به حضور در کابین هستند. وی تأکید کرد که سوار کردن مسافر در قسمت بار این نوع وسایل نقلیه ممنوع است.

وی در خصوص دریافت گواهینامه پایه دو گفت: متقاضیان این نوع گواهینامه باید حداقل سن ۲۳ سال تمام داشته باشند و دست‌کم یک سال از دریافت گواهینامه پایه ۳ آنها گذشته باشد؛ و همچنین ظرفیت حمل مسافر برای وسایل نقلیه‌ای که با گواهینامه پایه ۲ رانده می‌شوند، حداکثر ۲۶ نفر با احتساب راننده مجاز است و در خصوص وسایل باربری، وزن وسیله نقلیه به همراه بار نباید بیش از ۶ تن باشد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره شرایط دریافت گواهینامه پایه ۱ گفت: متقاضیان این نوع گواهینامه باید حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشند و دست‌کم یک سال از دریافت گواهینامه پایه دو آنان گذشته باشد.

وی افزود: دارندگان گواهینامه پایه یک مجاز به رانندگی وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت بیش از ۲۶ نفر سرنشین هستند. همچنین در بخش وسایل نقلیه باربری، وزن وسیله نقلیه به همراه بار باید بیش از ۶ تن باشد.

وی تأکید کرد: اگر فردی بدون داشتن گواهینامه معتبر وسیله نقلیه‌ای را براند، جرم محسوب می‌شود و پلیس با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: در صورت وقوع تصادف، بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارت به فرد زیان‌دیده پرداخت می‌شود؛ اما اگر راننده فاقد گواهینامه باشد یا گواهینامه‌اش متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، در روند دریافت خسارت از بیمه با مشکل مواجه خواهد شد.

سرهنگ شریفی همچنین درباره رانندگی بدون گواهینامه گفت: فردی که فاقد گواهینامه باشد و اقدام به رانندگی کند، مجرم شناخته می‌شود. حتی اگر راننده دارای گواهینامه باشد، اما به دلایلی مانند داشتن نمره منفی بالا، قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل، یا راننده تصادفی کرده باشد که در دادگاه مقام محترم قضائی گواهینامه این فرد ضبط کرده باشد، امکان رانندگی برای او وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که اعتبار گواهینامه راننده نیز به پایان رسیده باشد، رانندگی با آن فاقد اعتبار بوده و تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ شریفی درباره نمرات منفی گواهینامه توضیح داد: در صورتی که راننده مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شود و مجموع نمرات منفی او در مرحله نخست به ۳۰ نمره برسد، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد. در این مدت، فرد فاقد گواهینامه محسوب شده و رانندگی او جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: در مرحله دوم، اگر نمرات منفی راننده به ۲۵ نمره برسد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط می‌شود. همچنین در مرحله سوم، در صورت رسیدن نمرات منفی به ۲۰ نمره، گواهینامه به طور کامل ابطال خواهد شد.

سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد: پس از گذشت یک سال از زمان ابطال، راننده باید مجدداً در آموزشگاه‌های رانندگی ثبت‌نام کرده و مراحل قانونی را طی کند تا بتواند گواهینامه جدید دریافت کند.

