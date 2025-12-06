به گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ حکمت‌اله شجاعی رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: با اعلام مفقودی دختر ۲۴ ساله به پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ، تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

سرهنگ شجاعی ادامه داد: مأموران با تحقیق از خانواده وی دریافتند او اختلافات زیادی با ناپدری ۴۱ ساله‌اش که از اتباع خارجی بوده، داشته است. این سرنخ به بازداشت این مرد به عنوان مظنون اصلی منجر شد و او به قتل دختر جوان اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد: متهم مدعی شد به دلیل رفتار‌های فرزندخوانده‌اش با او مشکل داشته و در روز حادثه پس از جر و بحث شدید عصبانی شده، دختر را خفه و جسدش را در بیابان‌های اطراف چهارباغ رها کرده است.