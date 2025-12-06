مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف با اشاره به درج موضوع «خشک شدن دریاچه ارومیه» در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستان‌های استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن، تاکید دارد داریم به مایه عبرت برای دنیا تبدیل می‌شویم! اظهارات این استاد تمام حوزه آب را می‌بینید و می‌شنوید.