نبض خبر
داریم در دنیا به مایه عبرت تبدیل میشویم!
مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف با اشاره به درج موضوع «خشک شدن دریاچه ارومیه» در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن، تاکید دارد داریم به مایه عبرت برای دنیا تبدیل میشویم! اظهارات این استاد تمام حوزه آب را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۳
درخیلی از موضوعات مایه عبرت شدیم. خودرو، آلودگی هوا، اقتصاد، آموزش و پرورش، بنزین و....
چرا اینقدر خودمان را داریم با این تحلیلها ذلیل نشان می دهیم ، انگار تریبون دست هر کس و تاکسی افتاد فقط باید ناله کند ، انگار این وضعیت فقط برای کشور ما اتفاق افتاده است ، کدام مسثول در کشورهای دیگر اینگونه نسبت به وضعیت کشورش قضاوت میکند . سو مدیریت در تمام سالها چه قبل و چه بعد از انقلاب داشته ایم ، اما مگر مقصر مردم بوده اند ، انرژی تولید کرده آید پولش را هم از مردم بی نوا گرفته آید ، شما بعنوان مدیر و مسثول اگر توان ارائه فکر بهتری ندارید بهتر است به منزل بروید و استراحت کنید هستند بسیاری جوانان خوش فکر و نخبه که بدون هیچ وابستگی دغدغه این کشور را دارند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
کشور از تعدد مراکز تصمیم گیری و کندی بسیار در روند تصمیم گیری و اجرا رنج می برد...برای رفع کوچکترین مشکل در هزار دستگاه مختلف هزار شورا و جلسه تشکیل می شود با خروجی هیچ!! نمونه ش فیلترینگ، نمونه ش تامین کالاهای اساسی، نمونه ش آلودگی هوا، نمونه ش نحوه استفاده از آب و ......
ما که بجایی نرسیدیم. حداقل دیگران عبرت بگیرن تا بدونن مدیریت مهمترین وسیله هست تا دچار بحران نشوند. چند سال همه میدونن مشکل آب داریم ولی هیچ کاری انجام نشد.