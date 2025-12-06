En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 354
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۱۹۴
کد خبر:۱۳۴۴۱۹۴
2280 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

داریم در دنیا به مایه عبرت تبدیل می‌شویم!

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف با اشاره به درج موضوع «خشک شدن دریاچه ارومیه» در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستان‌های استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن، تاکید دارد داریم به مایه عبرت برای دنیا تبدیل می‌شویم! اظهارات این استاد تمام حوزه آب را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود تجریشی ویدیو خشک شدن دریاچه ارومیه فیلم دریاچه ارومیه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
39
پاسخ
درخیلی از موضوعات مایه عبرت شدیم. خودرو، آلودگی هوا، اقتصاد، آموزش و پرورش، بنزین و....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
32
پاسخ
بی فایده است.
نرود میخ آهنی در سنگ.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
27
پاسخ
خب راست میگه در همه چیز مایه عبرت دنیا شدیم
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
29
پاسخ
در کدام زمینه مایه عبرت نشده ایم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
28
پاسخ
چند دهه هست که آینه عبرتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
26
پاسخ
توی همه مسائل برای کشورهای دنیا درس عبرت هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
18
5
پاسخ
چرا اینقدر خودمان را داریم با این تحلیل‌ها ذلیل نشان می دهیم ، انگار تریبون دست هر کس و تاکسی افتاد فقط باید ناله کند ، انگار این وضعیت فقط برای کشور ما اتفاق افتاده است ، کدام مسثول در کشورهای دیگر اینگونه نسبت به وضعیت کشورش قضاوت میکند . سو مدیریت در تمام سالها چه قبل و چه بعد از انقلاب داشته ایم ، اما مگر مقصر مردم بوده اند ، انرژی تولید کرده آید پولش را هم از مردم بی نوا گرفته آید ، شما بعنوان مدیر و مسثول اگر توان ارائه فکر بهتری ندارید بهتر است به منزل بروید و استراحت کنید هستند بسیاری جوانان خوش فکر و نخبه که بدون هیچ وابستگی دغدغه این کشور را دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
کنارگیری!چه حرفها ! مسئولین مامعذرتخواهی هم بلد نیستند چه برسه به کناره گیری!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شما چرا سعی میکنیم همین بیراه رو ادامه بدید ..خب اشتباه رفتند دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
18
پاسخ
کشور از تعدد مراکز تصمیم گیری و کندی بسیار در روند تصمیم گیری و اجرا رنج می برد...برای رفع کوچکترین مشکل در هزار دستگاه مختلف هزار شورا و جلسه تشکیل می شود با خروجی هیچ!! نمونه ش فیلترینگ، نمونه ش تامین کالاهای اساسی، نمونه ش آلودگی هوا، نمونه ش نحوه استفاده از آب و ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
15
پاسخ
ما که بجایی نرسیدیم. حداقل دیگران عبرت بگیرن تا بدونن مدیریت مهمترین وسیله هست تا دچار بحران نشوند. چند سال همه میدونن مشکل آب داریم ولی هیچ کاری انجام نشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
15
پاسخ
درزمینه انقراض جمعیت بر اثر تورم ساخته دولت هم حتما نماد عبرت میشویم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟