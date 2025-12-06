توزیع رایگان کیسه پلاستیکی ممنوع!

سامنی، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: آییننامه کاهش مصرف در آبان 1401 ابلاغ شده است و در ماده 3 آن، توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی در فروشگاهها و توسط اصناف ممنوع است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نشست «اصناف سبز» با حضور اتحادیهها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان محیط زیست درباره راههای مهار مصرف پلاستیک، هزینههای بستهبندی و ضرورت قانونگذاری واحد برگزار شد.
شاهرخ شریفی رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در این نشست گفت: معضل مصرف پلاستیک از مرز فروشگاهها عبور کرده است و سلامت مردم و طبیعت را تهدید میکند، این موضوع اکنون یک مشکل بزرگ شده است؛ هم برای طبیعت و هم برای سلامت انسانها، آثار تخریبکننده آن قابل چشمپوشی نیست.
وی افزود: برای حل این معضل باید تعاملات ملی شکل بگیرد، هیچ کاری بدون مشارکت نهادها، ارگانها و مردم به نتیجه نمیرسد، پلاستیک مضر است و مصرف درست آن کمک میکند این مشکل اجتماعی به مسیر صحیح نزدیک شود.
فقدان چشمانداز، مصرف بیرویه و بار اقتصادی بر اصناف
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در ابتدای نشست گفت: امروز محصول بیتوجهیها به محیط زیست و زیست محیطی را میتوان در آلودگی هوا، مصرف آب، برق و گاز و حتی تخریب طبیعت مشاهده کرد.
وی ادامه داد: مصرف بیرویه کیسههای پلاستیکی از حالت عادی خارج شده و علاوه بر هزینه اقتصادی برای واحدهای صنفی، چهره شهر و طبیعت ما را زشت کرده است. در جادههای بینشهری هزاران کیسه در طبیعت رها شده است و تجزیه برخی از آنها صدها سال طول میکشد.
رستگار با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا کیسه رایگان نیست، اظهار داشت: در ایران و ایتالیا این فرهنگ رایگانبودن برقرار مانده است اما این روند قابل دوام نیست، برای اصلاح باید فرهنگسازی جدی و تصمیمگیری مشترک انجام شود.
تجربه ژاپن و اهمیت استاندارد واحد برای کیسهها
معروفخانی، رئیس اتحادیه محصولات گوشتی تهران نیز با اشاره به تجربه ژاپن گفت: در تمام شهرها فقط یک نوع نایلون و یک نوع دستمال کاغذی وجود داشت؛ تفکیک زباله کامل اجرا میشود.
وی اضافه کرد: اگر در ایران نیز نایلونها یکشکل، دارای نرخ مصوب و استاندارد مشخص باشند، رقابت ناسالم حذف میشود و مصرف کاهش مییابد.
بازگشت زنبیل حلکننده ناکامی چرخه بازیافت
قربانی، عضو اتحادیه سوپرمارکتها هم گفت: در صنف نانوایی، دریافت هزینه برای نایلون جا افتاده است و مردم اعتراضی ندارند.
وی افزود: باید فرهنگ زنبیل یا کیسه پارچهای را احیا کنیم و فروشگاهها میتوانند با درج تبلیغات خود بهروی آن به مشتری مشوق بدهند.
قربانی تأکید کرد: چرخه بازیافت در کشور تقریباً صفر است، در کشورهای دیگر سطلهای تفکیک است، اما در ایران فقط زبالهگردها زباله را تفکیک و جمع میکنند.
سازمان محیط زیست: توزیع رایگان کیسه خرید طبق آییننامه ممنوع است
سامنی، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در آبان 1401 ابلاغ شده و در ماده 3 آن، توزیع رایگان این کیسهها ممنوع است.
او خاطرنشان کرد: 130 تا 135 کشور محدودیت دارند، ما هم با توجه به شرایط فرهنگی بهسمت محدودیت رفتیم.
وی ادامه داد: کشور سالانه 20 میلیون تن پسماند شهری تولید میکند و 500 هزار تن آن کیسه پلاستیکی یکبارمصرف است که تنها هفت تا هشت دقیقه مصرف میشود اما صدها سال محیط زیست هزینه آن را میدهد.
سامنی گفت: ریزش مشتری دغدغه اصناف است اما در دنیا هیچجا چنین مشوقی وجود ندارد که کیسه رایگان بدهیم. بازیافت هم بهدلیل سبک بودن کیسهها صرفه اقتصادی ندارد، کیسه زیر 25 میکرون طبق آییننامه باید حذف شود.
نماینده مجلس: تصمیم باید مشترک باشد؛ اجرای بدون پشتوانه متوقف میشود
رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اقدامی قرار است انجام شود، خاستگاهش اصناف است. برای جلوگیری از توقف طرح، پیشنهاد میکنم آقای سامنی محور جلسه مشترک با تعزیرات، وزارت صمت، اتاق اصناف و نمایندگان صنفی باشند.
او اضافه کرد: باید رفتوبرگشت کارشناسی انجام شود. کیفیت و قیمت یکسان اگر نیاز به اصلاح دارد، بررسی میشود. رویکرد تشویقی ضروری است؛ مردم در موضوعاتی مثل آب تحت فشارند و باید هوای آنها را داشت.
رفیعی تأکید کرد: پیشنهاد میکنم بخش مسئولیت اجتماعی پتروشیمیها بخشی از هزینه طرح را تأمین کند. مجلس نیز بهعنوان ناظر حمایت خواهد کرد.
حسین محمدی، رئیس اتحادیه کباب و غذای سنتی تهران نیز گفت: اگر طرح مدیریت مصرف پلاستیک آغاز شود، باید همه دستگاههای حاکمیتی پای کار بیایند و از اصناف حمایت کنند، در غیر این صورت، بازرسیها، تعزیرات و فشارهای بیرونی کار را مختل میکند.
وی افزود: اگر قرار است طرح اجرا شود، همه مسئولان حاکمیت باید پای کار بیایند، فردا تعزیرات و بازرسی ممکن است فشار بیاورند. مواد پتروشیمی ارزان است و اجرای کار بدون هماهنگی باعث آسیب به اصناف میشود.