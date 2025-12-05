هشدار ۸ کشور عربی علیه شیطنت تازه صهیونیستها

۸ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای نسبت به بازگشایی یکطرفه گذرگاه رفح هشدار دادند و هدف آن را کوچاندن مردم غزه اعلام کردند.

به گزارش تابناک، ۸ کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک، نگرانی شدید خود را نسبت به اظهارات اخیر اسرائیل درباره گشودن یک‌طرفه گذرگاه رفح برای انتقال ساکنان نوار غزه به مصر اعلام کردند.

وزیران امور خارجه مصر، امارات، عربستان، قطر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان در این بیانیه که امروز (جمعه) منتشر شد، تأکید کردند که «هرگونه تلاش برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود کاملاً مردود است» و هیچ طرفی حق ندارد جمعیت غزه را به ترک سرزمینشان وادار کند.

در بخش دیگری از بیانیه، این کشور‌ها بر ضرورت پایبندی کامل به طرح اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترمب، تصریح کردند؛ طرحی که بر «باز بودن گذرگاه رفح در هر دو مسیر»، «تضمین آزادی رفت‌وآمد ساکنان غزه»، «ممنوعیت هرگونه اجبار برای خروج از سرزمین»، و «فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ماندن مردم در غزه و مشارکت در بازسازی آینده» تأکید دارد.

وزیران خارجه این هشت کشور همچنین با قدردانی از «تعهد رئیس‌جمهور ترمب برای استقرار صلح در منطقه»، خواستار پیشبرد تمامی بند‌های طرح او «بدون هرگونه تعویق یا مانع‌تراشی» شدند؛ امری که به گفته آنان، می‌تواند امنیت و آرامش را در منطقه تثبیت کند.

این بیانیه همچنین با اشاره به شرایط انسانی سخت در نوار غزه، خواستار «تثبیت کامل آتش‌بس»، «توقف رنج غیرنظامیان»، و «ورود بی‌قید و شرط کمک‌های انسان‌دوستانه» شده است.

وزیران خارجه همچنین بر آغاز تلاش‌ها برای بازسازی و نوسازی زودهنگام تأکید کردند و ضرورت «فراهم‌سازی شرایط برای بازگشت تشکیلات فلسطینی به اداره امور غزه» را بخشی از روند ایجاد ثبات پایدار در سرزمین‌های فلسطینی دانستند.

در ادامه بیانیه آمده است که این کشور‌ها «آمادگی دارند همکاری و هماهنگی با آمریکا و همچنین تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط را ادامه دهند»، با این هدف که قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت و سایر مصوبات مرتبط «به‌طور کامل اجرا شود» و مسیر برای دستیابی به «صلحی عادلانه، فراگیر و پایدار» بر پایه تصمیمات سازمان ملل و راهکار دو‌کشوری هموار گردد. بر اساس این راهکار، «کشور مستقل فلسطین در مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷» شامل غزه و کرانه باختری تشکیل خواهد شد و «قدس شرقی پایتخت آن» خواهد بود.

رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که قصد دارد در روز‌های آینده گذرگاه رفح را تنها برای «خروج» ساکنان غزه باز کند. به ادعای هماهنگ‌کننده امور دولت اسرائیل، این روند زیر نظارت هیئت اتحادیه اروپا و بر اساس سازوکاری خواهد بود که از ژانویه سال جاری اجرا شده است.

اما یک مقام مسئول در مصر، در گفت‌و‌گو با شبکه الغد، این ادعا‌های رسانه‌های اسرائیل را تکذیب کرد و گفت هیچ توافقی درباره باز کردن یک‌طرفه گذرگاه صورت نگرفته است. این مقام تأکید کرد در صورت توافق احتمالی، «عبور از گذرگاه باید در هر دو مسیر ــ ورود و خروج ــ انجام شود» و این امر دقیقاً مطابق طرح رئیس‌جمهور ترمب خواهد بود.